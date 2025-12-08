Immunothérapie dans le mélanome : les doses moins fortes seraient plus efficaces

L'ESSENTIEL En cas de mélanome, la dose traditionnelle de nivolumab (1 mg/kg) et d'ipilimumab (3 mg/kg) est celle qui est approuvée et établie.

Dans le cadre de cette immunothérapie, une dose plus faible d'ipilimumab (1 mg/kg) s’est montrée plus efficace contre le cancer de la peau que la dose standard.

Celle-ci est également associée à moins d'effets secondaires et une survie plus longue.

En 2016, l’association nivolumab-ipilimumab (avec un dosage de 1 mg/kg et de 3 mg/kg respectivement) a été approuvée pour le mélanome avancé. Une précédente recherche a démontré une meilleure tolérance avec l’association posologique inversée, c’est-à-dire avec une dose plus élevée de nivolumab (3 mg/kg) et une dose plus faible d'ipilimumab (1 mg/kg), qui est la composante la plus coûteuse de cette immunothérapie et celle qui provoque le plus d'effets secondaires. Cependant, ce schéma thérapeutique n’a pas encore été validé pour le mélanome par les autorités sanitaires.

Mélanome : 209 patients ont reçu l’association nivolumab-ipilimumab dont la posologique est inversée

Dans une récente étude, des chercheurs de l'Institut Karolinska en Suède, où ce protocole est de plus en plus utilisé, ont voulu déterminer l’efficacité de cette association posologique inversée. "En Suède, nous avons une plus grande liberté dans le choix des doses pour les patients, tandis que dans de nombreux autres pays, les politiques de remboursement les limitent par rapport aux doses approuvées par les autorités sanitaires", a déclaré Hildur Helgadottir, chercheuse au département d'oncologie-pathologie de l'Institut Karolinska.

Afin de mener à bien leurs travaux, publiés dans la revue Journal of the National Cancer Institute, l’équipe a porté sur 399 personnes atteintes d'un mélanome malin avancé et inopérable, la forme la plus grave de cancer de la peau. Au cours de l’intervention, 190 participants ont reçu la dose traditionnelle de nivolumab (1 mg/kg) et d'ipilimumab (3 mg/kg) et 209 volontaires ont bénéficié de l’association posologique inversée (3 mg/kg de nivolumab et 1 mg/kg d'ipilimumab).

Une meilleure efficacité de l’immunothérapie avec une dose plus faible d'ipilimumab

Les résultats ont montré que le schéma thérapeutique à faible dose d'ipilimumab est plus efficace, avec un taux de réponse plus élevé (48,8 %) que celui du schéma à dose standard (36,9 %). La survie sans progression, c'est-à-dire la durée pendant laquelle la maladie ne s'aggrave pas, était en médiane de neuf mois pour le schéma à faible dose, contre trois mois pour le schéma à dose standard. "La survie globale était également plus longue (42 mois contre 14 mois)." Côté effets secondaires graves, 31 % des patients du groupe à faible dose en ont signalés, contre 51 % dans le groupe à dose standard.

"Les nouvelles immunothérapies sont très précieuses et efficaces, mais elles peuvent aussi entraîner des effets secondaires graves, parfois mortels ou chroniques. Nos résultats suggèrent que cette dose plus faible pourrait permettre à un plus grand nombre de patients de poursuivre le traitement plus longtemps, ce qui contribuerait probablement à l'amélioration des résultats et à l'allongement de la survie", ont conclu les auteurs.