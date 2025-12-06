Acariens, microbes et compagnie : ce que cachent vraiment nos draps

L'ESSENTIEL Notre lit accueille chaque nuit des microbes, acariens et parfois des virus.

Cette microfaune peut perturber le sommeil et aggraver certaines allergies.

Un entretien régulier reste la meilleure prévention.

Chaque nuit, nous partageons notre lit avec une armée invisible d’hôtes indésirables : acariens, champignons, virus et autres microbes issus de notre propre corps. Une cohabitation loin d’être anodine, qui peut perturber notre sommeil et nuire à notre santé. Un article de IFL Science a passé nos draps à la loupe pour voir ce qui s’y cache.

Acariens et allergies : un danger sous-estimé

Notre corps est la première source de contamination de notre lit. En dormant, nous laissons sur les draps sueur, cellules mortes, salive, voire agents pathogènes si nous sommes malades. Or, ces dépôts nourrissent toute une microfaune. La plupart des microbes sont inoffensifs, mais d’autres, comme Staphylococcus aureus, peuvent provoquer des infections. Ce n’est pas tout : les virus peuvent aussi contaminer les textiles via le simple contact avec la peau ou les vêtements d’une personne malade. Mieux vaut donc laver ses draps après une maladie, surtout si l'on partage son lit.

Les acariens, présents dans les matelas et les oreillers, raffolent des cellules mortes et des pellicules. En se nourrissant, en se reproduisant et en déféquant dans nos draps, ils peuvent aggraver les symptômes d'allergie, semblables à ceux du rhume des foins ou de l'asthme. Les personnes âgées, immunodéprimées ou enceintes, qui sont plus vulnérables aux agents pathogènes, doivent redoubler de vigilance.

Hygiène du sommeil : mode d’emploi

Qu’en est-il des punaises de lit ? Contrairement à une idée reçue, elles ne s'installent pas que dans les lieux insalubres. Attirées par notre chaleur corporelle et le dioxyde de carbone que l’on rejette, elles peuvent infester n’importe quel lit occupé. Mais leur présence est difficile à éradiquer, d'où l'importance d’inspecter ses draps de temps en temps.

Si certains microbes peuvent renforcer notre système immunitaire – selon ce qu’on appelle la théorie hygiéniste –, il est peu probable que dormir dans un lit sale soit pour autant bénéfique. Le dermatologue Sean McGregor, interrogé par la Cleveland Clinic, recommande de laver ses draps au moins une fois par semaine, ses oreillers et couvertures tous les quelques mois, et de passer l’aspirateur sur le matelas tous les six mois. Autre conseil : laisser aérer son lit chaque matin... avant de le faire, bien sûr.