Grippe : comment le virus rentre dans nos cellules ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont combiné deux techniques de microscopie pour observer les interactions entre le virus de la grippe et les cellules.

Ils ont découvert que les cellules ne pas passives lors de l'infection.

C'est leur mécanisme d'absorption - notamment du cholestérol et des hormones - qui les conduit à faire entrer le virus à l'intérieur.

L’épidémie de grippe a fait son arrivée en France en prenant d'assaut trois régions : l'Île-de-France, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine. Mais comment exactement le virus parvient à rentrer dans nos cellules et à nous rendre malades ? Des chercheurs suisses et japonais ont la réponse à cette question, grâce à une nouvelle technique de microscopie ultra précise qu’ils ont mise au point.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue PNAS en septembre dernier.

Le virus de la grippe surfe sur les cellules pour trouver la meilleure entrée

Afin de pouvoir observer les interactions entre les virus et les cellules au plus près, l’équipe nippo-helvétique a combiné la microscopie à force à atomique avec celle à fluorescence. Grâce à cette nouvelle technique, les scientifiques ont pu zoomer sur la surface des cellules humaines et voir en direct et en haute résolution comment le virus de la grippe y pénètre.

Ils ont alors découvert que les cellules ne sont pas passives. Elles ne se laissent pas "envahir" par l’agent pathogène. En fait, elles tentent activement de le capturer. "L'infection des cellules de notre corps est comme une danse entre le virus et la cellule", explique Yohei Yamauchi de l'ETH Zurich, qui a dirigé l’étude.

"L'interaction dynamique s'explique par le fait que les virus détournent un mécanisme d'absorption cellulaire essentiel au bon fonctionnement des cellules. Plus précisément, ce mécanisme permet d'acheminer des substances vitales, telles que les hormones, le cholestérol ou le fer, à l'intérieur des cellules", indiquent les chercheurs.

Pour atteindre la cellule et profiter de ce mécanisme, le virus se fixe à des molécules présentes sur la surface et "surfe" sur la cellule jusqu'à trouver un point d'entrée idéal. Il cherche un endroit où plusieurs molécules réceptrices sont regroupées afin d’avoir plus de chance d’y pénétrer.

"Une fois que les récepteurs cellulaires détectent la fixation d'un virus à la membrane, une cavité se forme à l'endroit concerné. Cette cavité est structurée et stabilisée par une protéine spécifique appelée clathrine. À mesure que la cavité s'agrandit, elle emprisonne le virus, formant ainsi une vésicule. La cellule la transporte à l'intérieur, où son enveloppe se dissout et libère le virus", expliquent les auteurs dans leur communiqué.

Une nouvelle technique de microscopie qui pourrait aider au développement de traitements

Au-delà de comprendre précisément comment le virus de la grippe infecte nos cellules, la nouvelle technique de microscopie offre "des informations cruciales" pour le développement de médicaments antiviraux, estiment les chercheurs. Elle pourrait aussi aider à tester en temps réel l'efficacité de médicaments potentiels sur les cellules ou encore observer le comportement d'autres virus. Les auteurs soulignent qu’elle pourrait aussi être utilisée pour étudier les vaccins.