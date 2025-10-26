Virus de l’hiver : comment éviter la contamination ?

L'ESSENTIEL Pour limiter le risque d’infection, il faut régulièrement se laver les mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique.

Ça y est, nous sommes passés à l’heure d’hiver. Chaque année, ce changement horaire donne un avant-goût de cette saison. Progressivement, les journées vont raccourcir, les températures baisser… Une période souvent difficile pour l’organisme qui, fatigué, a plus de mal à lutter contre les infections.

Gastro, Covid, Grippe : 4 gestes barrières essentiels pour limiter le risque de contamination

Covid-19, grippe, gastro-entérite et bronchiolite… En hiver, le risque d’infection et de contamination augmente. Pour éviter de tomber malade et de protéger les autres, Santé publique France préconise quatre gestes barrières à respecter.

Le premier consiste à se laver les mains régulièrement, plus particulièrement à certains moments : après avoir été aux toilettes, avant de faire la cuisine et de manger, après chaque sortie extérieure, en sortant des transports publics, etc. Pour que ce lavage soit efficace, il y a une méthode. Il faut frotter au savon ou au gel hydroalcoolique l'entièreté de leur surface (paume, entre les doigts, ongles, etc.) pendant 30 secondes pour éliminer tous les agents pathogènes de nos mimines !

Après s’être mouché, il faut aussi se laver les mains. Mais pour réduire la charge virale, l'agence sanitaire recommande, comme autre geste barrière, de n’utiliser que des mouchoirs à usage unique en cas de maladie et de les jeter, ensuite, dans une poubelle avec un couvercle. Dans la même optique, le troisième conseil est de toujours éternuer ou de tousser dans le pli du coude.

Enfin, en cas de symptômes, l’idéal est de porter un masque en intérieur, surtout en présence de personnes fragiles. Il peut s’agir de celles âgées, ayant une maladie chronique, les femmes enceintes ou les bébés.

Virus de l'hiver : aérer son logement et limiter les regroupements en intérieur

En complément de ces gestes barrières, d’autres réflexes peuvent être efficaces pour se protéger des virus de l’hiver. Ainsi, l’Assurance Maladie recommande d’aérer son logement régulièrement chaque jour, d’y maintenir une température de 19 degrés, de nettoyer les surfaces utilisées fréquemment comme les interrupteurs ou les poignées de porte, de ne pas mélanger les brosses à dents ou encore de limiter les regroupements en intérieur.

Enfin, derniers alliés pour mieux passer l’automne et l’hiver : une alimentation équilibrée, une bonne hydratation - au moins 1,5 litre par jour - et de l’activité physique. Le sevrage tabacologique permet aussi de mieux lutter contre les infections respiratoires. D’ici à quelques jours, le mois sans tabac débute, l’occasion pour les fumeurs de relever ce grand défi pour éviter les maladies à court et à long terme.