Hiver : 5 bénéfices à courir par temps froid

L'ESSENTIEL Les avantages de la course à pied par temps froid l'emportent sur la course par temps chaud, selon les scientifiques.

Courir avec des températures froides aide entre autres à stimuler le métabolisme, améliorer l'humeur ou encore à brûler des graisses.

Toutefois, courir par temps froid demande d'être bien équipé pour éviter les blessures.

Faire un footing alors que les températures n'atteignent pas les deux chiffres n’est pas très motivant. Pourtant, courir par temps froid a plus de bénéfices sur la santé que la course à pied en saison chaude, assure le Dr. Joshua Blomgren du Midwest Orthopaedics at Rush et responsable de la station d'aide pour le marathon à Chicago.

"Le temps froid n'a pas besoin de forcer les coureurs à l'intérieur et j'encourage mes patients à continuer à courir en toute sécurité à l'extérieur", explique le médecin. "L'exercice est un médicament, même en hiver."

Moral, métabolisme, brûle-graisse : la course à pied l’hiver a des avantages

Tout comme les sportifs, les chercheurs se sont demandés s’il était mieux pour l’organisme de courir avec des températures basses ou élevées. Leurs études semblent donner l’avantage au froid. Courir l’hiver présente en effet 5 bénéfices selon la littérature scientifique :

Moins de stress thermique pour le corps : l'augmentation de la température corporelle dans un environnement chaud entraîne plus d’efforts pour l’organisme et est liée à une hausse de la tension cardiovasculaire et métabolique.

Stimule le métabolisme : "Notre corps est programmé pour préserver la graisse, ce qui ralentit notre métabolisme en réponse à une diminution de l'exercice. Courir dans le froid « triche » le corps, modifiant le ralentissement du métabolisme et aidant à maintenir un poids santé", explique l’expert dans son article paru sur le site de son établissement le 27 novembre 2023.

Améliore l’humeur : pendant l’hiver – où les jours sont plus courts et moins lumineux – une dépression saisonnière peut apparaître. Or, l'exercice est l’un des moyens préconisés pour lutter contre ce trouble. Il permet de libérer les hormones associées au bien-être comme la sérotonine et les endorphines.

Aide à brûler plus de calories : "La course à pied brûle des calories importantes et nous aide à maintenir et à perdre du poids en hiver. Cela peut aussi nous aider à vivre plus longtemps. Les coureurs ont un risque réduit de 25 à 40 % de mortalité prématurée et vivent environ trois ans de plus que les non-coureurs, selon Progress in Cardiovascular Diseases", précise le Dr Joshua Blomgren.

Transforme la mauvaise graisse en “bonne graisse” : il existe différents types de graisse corporelle. La blanche dont l’accumulation en excès est préjudiciable pour la santé et la brune qui participe à la régulation de la température corporelle et brûle des calories. Différents travaux ont montré que l'exercice et l'exposition du corps au froid favorise la conversion de la graisse blanche en graisse brune.

Courir par temps froid : les précautions à prendre

Pour que la course à pied par temps froid représente bien un avantage pour la santé, il faut toutefois prendre quelques précautions pour éviter les blessures (engelures, entorse, chute...). En effet, les températures négatives peuvent aussi représenter un danger pour les sportifs mal équipés.

Afin d’affronter le froid correctement pendant son footing, il est recommandé de s'habiller à l’aide de plusieurs couches. Cela permet de pouvoir se découvrir progressivement si on a trop chaud en courant. Il faut également privilégier les tissus absorbants au lieu de coton ou de laine.

De plus, les extrémités du corps – comme la tête, les mains, les pieds et le cou – sont les premières à être touchées par le froid et 70 % de la perte thermique est liée à ces zones. Il est donc recommandé de les couvrir (bonnet, gant, bonnes chaussettes…). De plus, le cache-cou devant le nez et la bouche aide à réchauffer l'air frais. Ce qui le rend moins difficile à respirer.

Par ailleurs, il faut avoir de bonnes chaussures de courses et éviter les chemins glacés pour éviter les entorses, fractures et chute. "Une bonne règle de base est d'éviter de courir à des températures inférieures à zéro et d'être attentif à tout signe de gelure (plaques rouges, voire violacées, qui enflent et démangent, NDLR)", ajoute le médecin.