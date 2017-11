Gastroentérite : une diarrhée aiguë surtout virale et épidémique

La gastroentérite aiguë est une infection digestive avec inflammation de la paroi de l’intestin. Elle est responsable de nausées, de vomissements, de douleurs du ventre et de la diarrhée. Il existe parfois une fièvre et elle peut conduire à une déshydratation. Dans deux tiers des cas, la gastroentérite est due à une infection par un virus tel qu’un rotavirus, un norovirus, un adénovirus…

Gastroentérite : COMPRENDRE

Des mots pour les maux La gastroentérite est aussi appelée Gastro.

Les diarrhées aiguës les plus fréquentes sont des gastroentérites virales l’hiver et des turistas d’origine bactérienne au cours des voyages en pays exotiques. Qu’est-ce qu’une diarrhée aiguë ?

Une diarrhée est définie par des émissions de selles liquides ou pâteuses qui sont quotidiennes, trop fréquentes et trop abondantes (poids supérieur à 300 g/j). En pratique, on parle de diarrhée lorsqu'il y a plus de trois selles molles ou liquides par jour.

Une diarrhée aiguë dure en général moins de 8 à 10 jours. Elle est précédée d'un transit normal et ne récidive pas à court terme. Une diarrhée chronique dure en général des mois ou des années. Le début d'une diarrhée chronique peut cependant être confondu avec une diarrhée aiguë.

Quelles sont les causes ?

Les principales causes de la diarrhée aiguë sont virales, bactériennes (la bactérie elle-même ou sa toxine), parasitaires ou médicamenteuses (antibiotiques, colchicine, digitaliques, chimiothérapie...).

Une diarrhée aiguë en rapport avec une inflammation de la muqueuse du tube digestif d’origine virale ou bactérienne est souvent appelée « gastroentérite aiguë ». Elle est le plus souvent virale et est alors très contagieuse. Les gastroentérites virales surviennent chaque année par épidémie en décembre-janvier-février.

Plus de 10 % des patients recevant des antibiotiques peuvent souffrir d'une diarrhée. Celle-ci est le plus souvent bénigne, peu abondante et transitoire. Elle est due le plus souvent à une diminution de la capacité de fermentation du côlon. Mais, plus rarement, elle peut être liée à la sélection d’une bactérie pathogène dans le côlon, tout particulièrement le Clostridium difficile.

Plus rarement, la diarrhée aiguë peut être liée à une intolérance alimentaire. Exceptionnellement, chez le sujet âgé « polyvasculaire » (atteintes vasculaires ischémiques multiples), une diarrhée aiguë peut être liée à une obstruction des artères nourricières des intestins qui entraîne un infarctus de l’intestin.

Comment attrape-t-on une gastroentérite ?

La transmission de la gastroentérite infectieuse se fait par un contact direct avec une personne malade, ou indirectement par ingestion d’aliments ou de l'eau contaminés par une personne malade ou par contact avec des objets ou les mains sur lesquels se sont déposées de fines particules de selles des personnes malades (infection « manu-portée »).

La gastroentérite est donc favorisée par la vie en collectivité et la restauration collective.

Des épidémies de gastroentérites à rotavirus surviennent chaque année en décembre-janvier-février.

Comment évolue-t-elle?

La gastroentérite virale dure généralement moins de trois jours et ne réapparaît pas à court terme.

La diarrhée bactérienne peut durer jusqu'à deux semaines.

Au cours d’une diarrhée aiguë, surtout si elle est accompagnée de vomissements, peuvent apparaître des complications comme une déshydratation. Ce risque est particulièrement fréquent chez les nourrissons, les personnes âgées ou celles qui souffrent d’une maladie chronique.