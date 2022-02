Il ne mange que de la viande crue depuis 80 jours (et ce n’est pas une bonne idée)

L'ESSENTIEL L'utilisation du feu par l'homme pour cuire ses aliments remonterait à un million d'années.

Cela nous a notamment permis de gagner du temps de mastication.

Alors que l’OMS recommande de passer au tout végétal, un instragrammeur a choisi de prendre notre époque à contre-pied en ne consommant... que de la viande crue. Son but ? Voir s’il peut "survivre" au régime de nos ancêtres, qu’il suit désormais depuis 80 jours.

Bison haché et cerveaux de vache crus

L'homme, qui poste régulièrement les vidéos de ses expériences culinaires sur la page rawmeatexperiment, a presque tout goûté, et déjà ingéré, entre autres, du bison haché et des cerveaux de vache crus. Il gobe aussi régulièrement des œufs et du poisson pas cuits. Une démarche qui, contre toute attente, fascine autant qu’elle dégoûte, le compte cumulant déjà plus de 85 000 abonnés.

"Quand j'ai commencé à manger du steak et des œufs au petit-déjeuner à la place de mes bagels et mes smoothies, je me suis senti rassasié pendant la majeure partie de la journée, et mes douleurs ont commencé à disparaître", a expliqué notre curieux personnage dans une de ses stories.

Salmonellose, gastro-entérite, colite hémorragique...

Grand bien lui fasse, mais rappelons tout de même que manger de la viande sans la cuire n’est généralement pas une bonne idée. Un bon passage à la poêle ou au four permet en en effet de tuer les bactéries qui y sont présentes (escherichia coli, salmonelles...), et notamment d’éviter de développer une salmonellose, une gastro-entérite, des colites hémorragiques ou même le très grave syndrome hémolytique et urémique (SHU).

"Il est recommandé d'éviter la consommation de viande crue ou peu cuite (viande hachée de cheval ou de bœuf, steak tartare, barbecue, volailles…) en particulier par les personnes sensibles : jeunes enfants, femmes enceintes et personnes âgées ou immunodéprimées", rappelle ainsi le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.