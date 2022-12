Gastro-entérite bactérienne : les bons gestes en cuisine pour l’éviter

L'ESSENTIEL En 2021, l’âge à l’infection à Campylobacter variait entre 0 et 102 ans, avec une moyenne à 34 ans.

Une grande partie des infections à Campylobacter restent asymptomatiques.

Une majorité des infections sont dues à l’espèce Campylobacter jejuni.

L’infection à Campylobacter est la principale cause des gastro-entérites bactériennes et la 2e source de toxi-infections alimentaires en France. Présente dans la flore intestinale des animaux, cette bactérie est transmise via de la viande fraîche ou insuffisamment cuite (volaille, porc, bœuf) ou des contaminations croisées (aliments placés sur une surface contaminés).

Elle provoque les symptômes d’une gastro-entérite aiguë (diarrhées, fièvre, douleurs abdominales, nausées). Ils sont généralement bénins et guéris en moins d’une semaine. Les complications liées à une infection à Campylobacter ainsi que les décès sont rares. Ils surviennent surtout chez les personnes fragiles (personnes âgées, immunodéprimées).

Infection à Campylobacter : 493.000 cas en France en 2021

Selon le rapport publié par Santé Publique France le 28 décembre 2022, le nombre annuel moyen de cas symptomatiques d’infections à Campylobacter a été estimé à 493.000 en 2021, dont 392.000 liés à une transmission alimentaire. La bactérie a provoqué 26 % des intoxications alimentaires et 31 % des hospitalisations associées à ces troubles.

Les enfants sont les plus touchés, notamment dans la tranche d’âge 0-9 ans (27 cas pour 100.000 habitants). L’incidence chez les hommes est un peu plus élevée que chez les femmes (15 cas pour 100.000 habitants contre 11 cas pour 100.000). Par ailleurs, un pic saisonnier a été observé pendant la période estivale (juillet-août).

L’organisme précise que dans la majorité des épisodes de toxi-infections alimentaires collectives, la consommation de volaille a été incriminée. Il est ainsi vivement conseillé d’être vigilant lors de la préparation de la viande.

Gastro-entérite bactérienne : les précautions à prendre en cuisinant

"La prévention des infections à Campylobacter repose principalement sur des mesures individuelles. Une attention particulière aux recommandations d’hygiène en cuisine doit être portée et notamment pour certaines populations pouvant être particulièrement sensibles aux infections d’origine alimentaire (personnes âgées, jeunes enfants, personnes immunodéprimées, femmes enceintes)", rappelle Santé Publique France dans son communiqué du 28 décembre 2022. Il est ainsi recommandé de :