Gastro-entérite : les réflexes à adopter pour y échapper à Noël

L'ESSENTIEL La gastroentérite aiguë est une infection digestive avec inflammation de la paroi de l’intestin. Elle est responsable de nausées, de vomissements, de douleurs du ventre et de la diarrhée.

Elle entraîne parfois une fièvre et elle peut conduire à une déshydratation. Dans deux tiers des cas, la gastroentérite est due à une infection par un virus tel qu’un rotavirus, un norovirus, un adénovirus, etc.

La gastro-entérite aiguë est une inflammation de la muqueuse qui tapisse le tube digestif. Elle provoque le plus souvent des douleurs abdominales, des vomissements et des diarrhées. Si elle peut trouver son origine dans une infection bactérienne ou parasitaire, elle est le plus souvent virale, et donc, très contagieuse. Comment l’éviter ? On fait le point.

4 gestes pour prévenir le risque de gastro-entérite

L’une des meilleures façons d’éviter la transmission de virus entériques est de se laver fréquemment les mains, à l’aide d’eau et de savon ou de gel hydroalcoolique. Certains virus (rotavirus et norovirus) étant très résistants dans l’environnement, Santé publique France conseille également de “nettoyer soigneusement et régulièrement les surfaces à risque élevé de transmission (dans les services de pédiatrie, institutions accueillant les personnes âgées)”.

Autre élément qui réduit les risques : limiter les contacts avec d’autres personnes. Donc pour mettre toutes les chances de votre côté, évitez de sortir et de rencontrer du monde avant les fêtes.

Enfin, vous pouvez booster votre système immunitaire, notamment avec une alimentation riche en vitamines, oligo-éléments et minéraux, mais aussi en pratiquant une activité physique malgré les basses températures !

Diarrhée aiguë : que faire ?

Si malgré les précautions vous avez attrapé la gastro-entérite, sachez que l’organisme arrive à s’en débarrasser entre 1 à 3 jours généralement, et ce, sans traitement.

Néanmoins, une diarrhée aiguë peut apparaître, et entraîner des complications telles que la déshydratation, surtout chez les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Pour prévenir les risques, l’encyclopédie médicale Vidal préconise d'absorber “beaucoup de liquide légèrement salé et sucré (une demi-cuillerée à café de sel et quatre de sucre pour un litre d’eau) pour compenser les pertes”. Thé sucré, bouillon, jus de fruits et colas seront vos meilleurs alliés !

Pendant cette phase aiguë de diarrhée, il faut également ménager les intestins en consommant des aliments “anti-diarrhée” : biscottes, soupes, riz, compotes, bananes, etc. “Il faut manger car le corps a besoin de compenser les pertes.”

Dans certains cas, il reste nécessaire de consulter un médecin : personnes âgées, enfants, nourrissons, malades chroniques ou immunodéprimés, etc. Enfin, “si la personne présente des signes de déshydratation (bouche sèche, petite quantité d’urines, fatigue)” ou “des signes de confusion, de la somnolence ou refuse de boire”, il faut immédiatement appeler le médecin traitant ou les services d’urgence (15 ou 112).