Gastro : le gingembre, ce nouveau remède miracle qui stoppe les vomissements

Voilà qui devrait soulager nombre de parents en détresse. Une étude vient de démontrer que le gingembre était très efficace pour traiter les vomissements d’enfants souffrant de gastro-entérite aiguë.

-20% de vomissements

L’essai, présenté lors de la 51e réunion annuelle d'ESPGHAN, a porté sur 141 enfants atteints de gastro-entérite aiguë. Tous étaient âgés de 1 à 10 ans. Après expérience, le nombre d’épisodes de vomissements des enfants traités au gingembre avait diminué de 20% par rapport au nombre d’épisodes de vomissements des enfants non traités au gingembre. Les enfants soignés avec du gingembre ont également pu reprendre l’école plus vite (-28% de temps passé en dehors de l’école).

Les chercheurs ont également établi avec certitude que le gingembre réduisait la "durée" et la "gravité" des vomissements. Trois quarts des enfants atteints de gastro-entérite aiguë souffrent de vomissements, parfois si intenses et fréquents qu’ils empêchent la réhydration orale.

La gastro-entérite de l’enfant est un des principaux motifs de consultations

Le potentiel gain économique d’une telle découverte est considérable. Mieux soigner les gastro-entérites aiguës permettrait aux parents des enfants malades de retourner travailler plus vite et de désengorger les urgences pédiatriques. En Europe, la gastro-entérite de l’enfant est un des principaux motifs de consultations. Elle représente plus de 87 000 visites par an à l’hôpital et près de 700 000 examens médicaux externes. Si les décès, entraînés par la déshydratation, sont rares, il sont néanmoins possibles, comme se fut récemment le cas à Montévrain (Seine-et-Marne), où une fillette de six mois a tragiquement perdu la vie des suites de la maladie.

A l’échelle mondiale, la gastro-entérite aiguë est l'une des principales causes de mortalité infantile, avec 1,34 million de décès d'enfants par an, soit environ 15 % de tous les décès d'enfants. Fort de ces chiffres, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) recommande de faire vacciner les enfants contre les rotavirus, même si cela n’est pas obligatoire.

Le gingembre avait déjà fait ses preuves sur les vomissements des femmes enceintes et des patients adultes sous chimiothérapie. Selon le Dr Roberto Berni Canani, "la recherche devrait maintenant s’attacher à découvrir si le gingembre pourrait également être efficace pour traiter les vomissements d’enfants non affectés par une gastro-entérite aiguë".