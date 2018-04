Gastro-entérite : l'épidémie dépasse le seuil épidemique dans les Pyrénées-Atlantiques

L'épidémie de gastro-entérite est toujours d'actualité en France, en particulier dans les Pyrénées-Atlantiques. Selon le dernier bulletin épidémiologique de l'Institut de Veille sanitaire, les consultations en médecine généraliste pour ce virus ont augmenté sur l'ensemble de la France la semaine du 26 mars au 1er avril, passant à 166 cas pour 100 000 habitants et dépassant largement le seuil épidémique fixé à 148 cas pour 100 000 habitants. Précisément, 108 977 personnes ont été consulter.

Les taux d’incidence les plus élevés ont été observés dans les Pays de la Loire où 241 cas pour 100 000 habitants ont été enregistrés, dans les Hauts-de-France avec 208 cas pour 100 000 habitants et en Occitanie (207 cas pour 100 000 habitants). Les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine) sont les plus touchés, avec des taux d’incidence pouvant atteindre 250 à 300 cas pour 100 000 habitants.





Les gestes simples pour échapper à la gastro

Rappelons les quelques gestes simples qui évitent de voir la gastro se propager à grande vitesse : se laver les mains avec de l’eau et du savon après un passage aux toilettes. Ce geste doit également être réalisé à plusieurs reprises au cours de la préparation des repas. Les mêmes précautions doivent être prises lorsqu’il faut s’occuper des nourrissons : avant et après le change des bébés et toujours avant et après leurs repas.

En cas de gastro, inutile de prendre des médicaments et surtout pas des antibiotiques s’il y a de la fièvre. Le responsable est un virus : les antibiotiques ne marchent pas contre les virus. Un peu de paracétamol peut être utile mais surtout, il faut se reposer et adopter un régime alimentaire simple. Pas de fruits, ni de légumes qui vont aggraver les symptômes ; il faut manger des aliments qui n’irritent pas l’intestin et qui laissent peu de résidus. Attention aux personnes âgées, il ne faut pas laisser la dénutrition s’installer.

Le riz est alors le meilleur des aliments

Enfin, il faut boire beaucoup, boire contre la déshydratation qui est inéluctable. Une astuce ; c’est vrai que la gastro est un des rares moment où la médecine recommande des boissons à base de cola, ce qui fera un peu mieux supporter les désagréments aux tous petits. Mais il existe une bien meilleure solution (peut-être pas au niveau du goût) : boire l’eau du riz. Cela marche aussi bien !