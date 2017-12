Conseils diététiques pour les réveillons

Une bonne alimentation commence par un réfrigérateur propre et entretenu. Sinon gare à la gastro !

Dans la cuisine familiale la première recette consiste à apprendre comment bien entretenir et ranger son réfrigérateur. En se méfiant du rebord de la fenêtre ; froid la nuit mais au soleil la journée… Avec une sanction désagréable : la gastro

Nettoyer son frigo c’est aussi prendre soin de sa santé. Quasiment tout le monde en possède un, mais ce que tout le monde ne sait pas c’est qu’il est indispensable de respecter certaines règles pour ne pas le transformer en bombe bactériologique. D’ailleurs un petit sondage, autour de la table, vous nettoyez le vôtre à quelle fréquence à peu près ? Et bien ce n’est pas assez… pour être certain d’éviter le développement de germes et donc l’intoxication alimentaire, il faudrait le nettoyer et le désinfecter entre 2 et 4 fois par an minimum. Pour cela, on peut utiliser un peu de javel, mais surtout diluée dans de l’eau et puis il faut très bien rincer ensuite, car la javel, attaque les matières plastiques du réfrigérateur. Sinon, tout simplement avec de l’eau et du savon vous enlèverez déjà environ 99% des bactéries et des saletés et si vraiment vous voulez éliminer 100% vous pouvez passer aussi une solution désinfectante.

On fait cette opération de nettoyage en vidant le réfrigérateur

Il faut enlever toutes les denrées alimentaires qui sont à l’intérieur. Et d’ailleurs il est conseillé d’aller assez vite pour ne pas briser la chaîne du froid. Ou alors pour éviter que les produits les plus fragiles ne se réchauffent, on peut les mettre dans une glacière par exemple. On n’oublie de nettoyer aussi les bacs amovibles, que vous pouvez sortir et laver directement dans l’évier à l’eau savonneuse. Et puis une petite précision, il vaut mieux utiliser une éponge neuve, car la vieille éponge qui marine dans l’évier depuis 1 mois, c’est le meilleur moyen pour retapisser l’intérieur du réfrigérateur de germes

Les restes du réveillon

Pour éviter la gastro entérite, grand classique des fêtes de fin d’année, il faut apprendre à gérer les restes… Nous avons la très mauvaise habitude de conserver trop longtemps et mal le surplus de nourriture non consommée pendant les réveillons. Les microbes aiment le réchauffage et la promiscuité pour se développer. Toutes conditions requises par exemple par une dinde aux marrons cuite le dimanche soir et terminée le mercredi midi. Pires ; les langoustines mayonnaises conservées sur le rebord de la fenêtre, parce qu’au moment de se coucher tard dans la nuit, il fait très froid… Mais en oubliant que la fenêtre est au sud, son rebord aussi et que les microbes adorent la chaleur du soleil – même hivernal – du petit matin pour pulluler en toute impunité.

Des microbes qui aiment voyager ; Noël est une période de l'année où la famille bouge beaucoup. La polka de nos mandibules s'accompagne de la valse des virus. L'oncle de Marseille retrouve le cousin de Lille pour réveillonner en Bretagne avec la sœur de Strasbourg expliquant ainsi la contamination extrêmement rapide de la France entière.