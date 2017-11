Eviter l’épidémie de gastro

La gastro est là : attention aux jouets !

L’épidémie de gastro arrive. Elle atteint déjà quatre régions. Une bonne raison d’apprendre comment l’éviter, en particulier chez les tous petits.

La prévention commence dehors et souvent au travail : on évite surtout les poignées de main quand on arrive au travail ou à un rendez-vous. Les bisous, c’est pour propager le grippe ! D'autant que les microbes, les virus ont la vie dure... On en a la preuve avec une étude sur les jouets... Qui sont de vrais collecteurs de germes.... Jusqu'à présent, on pensait que les microbes ne pouvaient pas vivre très longtemps en dehors du corps humain, et donc par conséquent qu'ils ne survivaient pas sur les objets. Or des scientifiques de l'université de Buffalo, aux Etats-Unis, ont découvert que dans les crèches, « quatre peluches, livres, ou poupées sur cinq avec lesquels jouent nos enfants étaient infectés ainsi que plusieurs objets, dont les berceaux, et ce, même après avoir été lavés ». Les chercheurs précisent que les « tests étaient réalisés juste avant l'ouverture des centres le matin, donc de nombreuses heures après le dernier contact humain. » Cela veut dire qu'il faut désinfecter les jouets et surtout qu’il faut les laver régulièrement.

Un vaccin pas très populaire

Il existe aussi un vaccin que les pédiatres recommandent, mais avec ce que les vaccins suscitent comme polémiques dans notre pays, il n’a pas beaucoup de succès. Il n’est donc pas dans la liste des vaccins recommandés par les autorités de santé. Ceux qui sont intéressés peuvent en parler à leur médecin.

Mettre en place la routine de l’hiver

S’il est trop tard pour la prévention et que vous ressentez déjà les premiers symptômes, évitez d’être en contact avec des personnes fragiles, les personnes âgées, les nourrissons, les femmes enceintes ou encore les personnes souffrant de maladies respiratoires ou cardiaques. Il est également recommandé aux malades de se couvrir la bouche et le nez à chaque éternuement, de se moucher dans des mouchoirs à usage unique et de multiplier les lavages de mains… La routine de l’hiver quoi !