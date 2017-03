Peu d’effets indésirables graves

3 508 enfants en bonne santé ont reçu 3 doses de vaccin, ou de placebo, alors qu’ils étaient encore nourrissons. Puis ils ont été suivis pendant 2 ans par l’intermédiaire des centres de santé locaux. Les effets secondaires mineurs sont relativement fréquents après l’injection des trois doses : 68 % des bambins vaccinés, mais aussi 67 % de ceux qui ont reçu le placebo, ont souffert de fièvre ou de vomissements.

En revanche, les effets graves étaient légèrement plus fréquents au sein du groupe placebo. 186 cas sérieux y sont signalés contre 169 chez les enfants vaccinés. En termes de mortalité, la différence n’est pas significative et le vaccin est hors de cause. Infections autres, troubles du métabolisme ou de la nutrition sont les principaux coupables.







Ces résultats positifs suscitent l’enthousiasme du côté des chercheurs. « Quand le vaccin sera disponible en Afrique, il aidera à protéger des millions d’enfants, qui sont les plus vulnérables », estime Sheila Isanaka. Et pour cause : le rotavirus y est responsable de 37 % des décès par diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans. Chaque année, ce sont donc 450 000 enfants qui meurent de ce virus. Et améliorer les conditions sanitaires ou l’accès à l’eau n’y change pas grand chose : ces mesures sont impuissantes face au très résistant rotavirus.