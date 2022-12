Fêtes de fin d’année : quels sont les signes d’une intoxication alimentaire ?

L'ESSENTIEL Pour prévenir des risques d’intoxication alimentaire, il est nécessaire de respecter la chaîne du froid. Par exemple, évitez de congeler à nouveau un aliment qui a déjà été congelé.

Les symptômes de l’intoxication alimentaire s’estompent au bout de quelques jours.

Lors des fêtes de fin d’année, nous ne sommes pas à l’abri de développer une intoxication alimentaire, notamment quand on consomme des produits frais comme des crustacés, du poisson ou encore de la viande. Ce trouble peut être provoqué par l’ingestion d’un ou de plusieurs aliments contaminés par une bactérie comme E.coli, la salmonelle ou Listeria. "Les aliments peuvent avoir été en contact avec la bactérie avant, pendant ou après la préparation d’un plat, à cause d’un problème de cuisson, de conservation ou de nettoyage des aliments", indique l’Institut Pasteur sur sa plateforme en ligne.

Comment reconnaître les symptômes liés à l’intoxication alimentaire ?

Les signes de l’intoxication alimentaire surviennent généralement quelques heures après la consommation de l’aliment contaminé. Elles peuvent se caractériser par :

de la fièvre ; des maux de tête.

Ces manifestations disparaissent totalement au bout de quelques jours, mais des complications peuvent parfois survenir, en particulier chez les personnes à risque (enfants, femmes enceintes, personnes âgées). Dans ce cas, il est nécessaire de consulter rapidement le médecin traitant.

Intoxication alimentaire : quels sont les bons réflexes à avoir ?

Il est recommandé de bien s’hydrater lorsque l'on souffre d’une intoxication alimentaire, mais également de privilégier des aliments plus digestes comme les soupes, les compotes, la viande blanche ou encore les bananes. L’objectif est de soulager le système digestif.

Mieux vaut aussi éviter les aliments gras, salés, sucrés, le café et l’alcool lors de l’intoxication alimentaire. "Ces aliments demandent davantage de temps et d’énergie à votre intestin pour être digérés. Préconisez donc les plats simples et peu assaisonnés comme des pommes de terre vapeur ou du riz blanc", prévient l’Institut Pasteur.

En cas de consultation médicale, le médecin peut prescrire des anti-douleurs pour les maux de tête et de ventre, ainsi que des anti-diarrhéiques ou anti-vomitifs. Ces traitements médicamenteux atténuent les manifestations de l’intoxication alimentaire, mais il faudra attendre quelques jours avant qu’elles ne disparaissent complètement.

Dernière préconisation : limitez les contacts avec l’extérieur, car il peut parfois s’agir d’une gastro-entérite, une infection aiguë contagieuse, qui a des symptômes similaires à ceux de l’intoxication alimentaire.