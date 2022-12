Intoxication à la courge amère : son jus à la calebasse a failli la tuer

L'ESSENTIEL La cucurbitacine est une toxine naturellement présente dans les courges comme les citrouilles, les concombres et les calebasses.

Selon les centres antipoison, 353 personnes en France ont présenté des symptômes (principalement digestifs ou au moins une amertume buccale) d’une intoxication à la courge amère.

Selon le rapport, la courge amère était issue du potager familial pour 54 % des intoxications et avait été achetée dans le commerce pour les 46 % autres cas.

Les jus de calebasse, réputés pour réduire le stress, font partie des dernières boissons à la mode. Une femme de 64 ans dont le nom n’a pas été divulgué, a voulu s’offrir ce petit plaisir lors de ses achats au supermarché. Mais quelques minutes après avoir bu le breuvage, la senior a été prise de nausées et de vomissements. Selon les docteurs qui ont rapporté son cas dans la revue médicale The Canadian Journal of Emergency Medicine, elle a souffert d’une intoxication à la courge, famille dont font partie les calebasses.

Intoxication à la cucurbitacine : une chute de tension dangereuse

Lors de sa prise en charge par les urgences, la femme qui vit au Canada, s’est plainte de diarrhées et de douleurs abdominales. Alors qu’elle souffrait d’hypertension artérielle, sa tension a également chuté de 142/90 à 42/27, soit un niveau particulièrement dangereux exposant entre autres à un risque de crise cardiaque. Sa respiration a ralenti et sa température corporelle est tombée à 35,6 degrés. Adepte des jus de calebasse, la Canadienne a précisé aux médecins que la boisson était plus amère que les précédentes fois. Il s’agit d’un signe d’un niveau élevé de cucurbitacine dans le breuvage. Si cette toxine que l’on retrouve dans les courges, est présente un grande quantité dans le corps, elle peut affecter la capacité des cellules à s'envoyer des signaux les unes aux autres, perturbant les fonctions corporelles normales et provoquant des complications potentiellement mortelles.

Les docteurs ont alors diagnostiqué une intoxication aux courges amères. Ils l’ont traitée avec des électrolytes, des médicaments pour l'hypertension artérielle et des injections qui aideraient à neutraliser les toxines présentes dans le légume ingéré. L'état de la patiente s'est amélioré après cinq jours.

Méfiez-vous des courges au goût amer

S’il s’agissait du premier cas publié au Canada, de tels rapports ont été faits dans de nombreux pays. D’ailleurs, l’ANSES a mis en garde contre les courges amères dans un communiqué publié le 22 octobre 2022.

"Certaines « courges » sont toxiques et contiennent des cucurbitacines, substances très irritantes et amères qui peuvent être responsables rapidement après l’ingestion de douleurs digestives, de nausées, de vomissements, d’une diarrhée parfois sanglante, voire de déshydratation sévère nécessitant une hospitalisation". L’agence précise "ces substances, persistantes à la cuisson, sont naturellement fabriquées par les courges sauvages pour repousser les insectes prédateurs (chenilles…)".

Les principaux cas d’intoxications sont liés aux :

courges ornementales : parfois au rayon fruits et légumes, pour un usage strictement décoratif, elles ne doivent pas être confondues avec des courges alimentaires. courges alimentaires cultivées dans le potager familial : elles deviennent souvent impropres à la consommation après une hybridation sauvage. "Ce phénomène se produit lorsque cohabitent des variétés amères et des variétés comestibles, dans un même potager ou dans des potagers voisins, et que les graines sont récoltées et semées d’année en année", précise l’ANSES.

Il faut être particulièrement vigilant car les courges non comestibles peuvent avoir la même apparence que les comestibles. Comment les distinguer ? Leur goût amer. En effet, les courges comestibles ont de leur côté une saveur neutre ou légèrement sucrée. En cas de signes d’une intoxication, contactez un centre antipoison.