Norovirus dans les huîtres du bassin d’Arcachon : quels sont les symptômes à repérer ?

L'ESSENTIEL Les huîtres du bassin d’Arcachon sont interdites à la vente à cause de plusieurs cas de « toxi-infections alimentaires ».

L’intoxication alimentaire est à différencier de la gastro-entérite : les symptômes surviennent plus rapidement et elle dure moins longtemps.

Dans le cas des huîtres, la contamination par le norovirus entraîne une gastro-entérite aiguë chez l’humain.

C’est un coup dur pour les ostréiculteurs du bassin d’Arcachon. Mercredi 27 décembre, la préfecture de Gironde a annoncé "l'interdiction temporaire de la pêche, de la récolte et de la commercialisation en vue de la consommation de l’ensemble des coquillages du Bassin d’Arcachon et du banc d’Arguin". Cela fait suite à plusieurs cas de "toxi-infections alimentaires collectives" liés à la consommation d’huîtres. Des analyses menées sur les huîtres révèlent la présence de norovirus. "Aucun cas grave n’est à déplorer à ce jour", prévient la préfecture dans un communiqué.

Toxi-infections alimentaires collectives à norovirus : les symptômes à repérer

Les fruits de mer sont contaminés par un norovirus, qui sont les "principales causes de gastro-entérites aigües (GEA) chez l’Homme" selon l’Anses. Les symptômes sont ainsi : une diarrhée et/ou des vomissements accompagnés ou non de nausées, des douleurs abdominales et parfois de fièvre. Les troubles durent entre deux et trois jours et n’engendrent pas de complications, mais les symptômes peuvent persister plus longtemps chez les personnes âgées ou les enfants.

"La majorité des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) à norovirus en France est liée à la consommation de coquillages contaminés, en particulier les huîtres consommées crues", complète l’Anses. La présence du virus est liée à la contamination des eaux. "Au moment des épidémies de gastro-entérites hivernales, les malades étant nombreux, les rejets de virus sont importants dans les eaux usées (…), ajoute l’agence. En cas de fortes pluviométries, ou de rejet accidentel (non raccordement de particuliers), des rejets d’eaux usées plus ou moins dilués peuvent atteindre les zones côtières, voire des zones d’élevage conchylicoles."

Gastro-entérite, intoxication alimentaire : comment faire la différence ?

"L’intoxication alimentaire et la gastro-entérite sont souvent confondues en raison de leurs symptômes similaires", rappelle l’Institut Pasteur de Lille. Elles provoquent des maux de ventre, des vomissements et des diarrhées. Le temps permet de distinguer les deux pathologies : les signes de l’intoxication alimentaire sont plus courts, mais ils apparaissent plus rapidement. "Si plusieurs personnes présentent les mêmes symptômes (diarrhée, vomissements, nausée…) quelques heures après avoir mangé le même repas, la piste de l’intoxication alimentaire est à privilégier", explique l’Institut Pasteur de Lille. En général, l’intoxication alimentaire dure de quelques heures à trois jours. Les symptômes de la gastro-entérite continuent généralement plus longtemps. "Si les symptômes persistent plus d’une journée après l’ingestion de l’aliment suspecté, il y a de fortes chances pour qu’il s’agisse d’une gastro-entérite virale, indique l’organisme. La fièvre est par ailleurs plus présente dans les cas de gastro-entérite que dans les cas d’intoxication alimentaire."

Gastro-entérite ou intoxication alimentaire : des causes différentes

Les deux maladies ont des origines différentes. "Une intoxication alimentaire fait suite à la consommation d’un ou plusieurs aliments contaminés par une bactérie telle que E. coli, la salmonelle ou Listeria", précise l’Institut Pasteur de Lille. La bactérie peut être présente avant la préparation de l'aliment, mais elle peut apparaître plus tard suite à un problème de cuisson ou de conservation. L'intoxication alimentaire peut aussi survenir lors d'un voyage, où notre organisme est alors exposé à des bactéries auxquelles il n'est pas habitué. En revanche, la gastro-entérite est la conséquence de l’infection par un virus.