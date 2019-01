Epidémie de gastro sur un paquebot de croisière : près de 500 malades

Cauchemar en mer. La gastro-entérite s'est invitée sur l’Oasis of the Seas, le troisième plus gros et prestigieux paquebot du monde qui a quitté la Floride dimanche pour un séjour de rêve vers Haïti, la Jamaïque et le Mexique. Au total 475 passagers et membres de l'équipage sont tombés malades, parmi lesquels une centaine ont été confinés dans leur cabine.

Un voyage de rêve écourté

Tout a commencé mercredi, lorsque 170 passagers et un membre de l'équipage se sont trouvés mal. La situation était telle, que les autorités jamaïquaines ont refusé l'accès à leur île au paquebot, qui a donc continué à naviguer en direction de l’île de Cozumel, rapporte CNN. Le lendemain, 250 personnes étaient incommodées par les symptômes de la gastro. L'excursion sur l'île de Cozumel a finalement été annulée et la compagnie Royal Caribbean a décidé d'écourter le voyage en regagnant Orlando avec un jour d'avance. "Nous pensons que la meilleure chose à faire est de ramener tout le monde à la maison plus tôt, plutôt que d'avoir des clients qui s'inquiètent pour leur santé", a indiqué Owen Torres, porte-parole de Royal Caribbean à l'agence Belga.

Opération désinfection sur le paquebot

La paquebot a donc amarré aux Etats-Unis ce samedi. Les passagers ont été "triés" par les autorités du port. La compagnie a indiqué qu'elle rembourserait l'intégralité de la croisière à tous les passagers, malades ou non, et qu'elle prendrait en charge la nuit d'hôtel de samedi à dimanche imposée aux passagers. "Nous sommes désolés de cette malheureuse circonstance. Nous apprécions votre compréhension et espérons que vous pourrez profiter du temps qu’il vous reste à bord", s'est-elle excusée dans un courrier adressé à tous les passagers.

Le personnel s'active désormais pour nettoyer et désinfecter les rampes d'escaliers et tout le mobilier, afin de limiter la diffusion du virus. "Des mesures draconiennes sont prises pour s'assurer que le navire est nettoyé et désinfecté avant sa prochaine navigation", a par ailleurs indiqué la compagnie sur Twitter.

Comment se protéger de la gastro ?

La gastro a déjà franchi le seuil épidémique dans certaines régions de France. Quelques règles devraient cependant vous permettre de passer à travers les mailles du filet. La première, qui semble logique mais que l’on peut avoir tendance à oublier : se laver les mains avec du savon très fréquemment, notamment dès que l’on rentre chez soi, après avoir pris les transports, avant de manger et après être allé aux toilettes. Il faut également éviter de partager son verre et ses couverts à table, nettoyer régulièrement les surfaces touchées par tout le monde dans une maison comme les toilettes, les lavabos ou les poignées de portes !