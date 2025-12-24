Barry Manilow atteint d’un cancer du poumon : quels sont les signes à repérer ?

L'ESSENTIEL Barry Manilow est atteint d'un cancer du poumon.

Sa maladie a été découverte "par pur hasard" alors qu'il faisait de sévères bronchites à répétition.

Les symptômes du cancer du poumon sont peu spécifiques à la maladie. Ce qui complique son diagnostic.

Barry Manilow, l’interprète de la célèbre chanson Copacabana, a révélé le 22 décembre 2025 être atteint d’un cancer du poumon. Il a annulé ses concerts de janvier, car il doit subir une opération pour retirer la tumeur cancéreuse.

Barry Manilow : son cancer du poumon a été découvert "par pur hasard"

Dans un long message publié sur Instagram, le chanteur américain a confié avoir passé une IRM à la demande de ses médecins, car il souffrait de bronchite à répétition depuis plusieurs mois. Cet examen a conduit à découvrir "par pur hasard" la présence d’une tumeur cancéreuse dans son poumon gauche. "La bonne nouvelle est que (le cancer) a été détecté tôt", ajoute l’artiste âgé de 82 ans.

Une opération a été prévue pour retirer la tumeur. "Les médecins ne pensent pas qu'elle se soit propagée et je passe des examens pour confirmer leur diagnostic", assure Barry Manilow dans son post. Il ne devrait par ailleurs pas avoir besoin de chimiothérapie ou de radiation.

La star aussi à l'origine du titre Mandy prévoit de retourner sur scène après un mois de convalescence.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barry Manilow (@barrymanilowofficial)

Cancer du poumon : 9 symptômes fréquents à ne pas louper

Le cancer du poumon est le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes et le troisième chez les femmes. Et il est loin d’être anodin. Il est en effet la première cause de mortalité par cancer au sein de la gente masculine et la seconde pour les femmes. L'un des principaux facteurs de risque de cette maladie est le tabac.

Comme pour beaucoup de tumeurs malignes, plus elle est découverte tôt plus les chances de survie sont importantes. Mais l’une des difficultés du cancer du poumon est que ses symptômes ne sont pas spécifiques à la maladie et peuvent être pris pour des signes d’autres pathologies.

Les symptômes les plus fréquents sont :

l’apparition d’une toux ou majoration d’une toux de bronchite chronique ;

des infections pulmonaires répétées ;

des crachats contenant du sang : si la quantité de sang est importante, il faut consulter rapidement ;

l’apparition ou une aggravation de difficultés respiratoires (dyspnée ou essoufflement), en l’absence de problèmes cardiaques avérés ;

des douleurs importantes aiguës ou chroniques : "comme un point de côté évoquant un déchirement musculaire, des douleurs de l’épaule évoquant un rhumatisme)", précise l’institut national du cancer sur son site ;

une fatigue inhabituelle et persistante ;

une perte de poids inexpliquée ;

une perte d’appétit ;

un œdème du cou et des paupières le matin au réveil : il est dû à "la compression de la veine cave supérieure par des ganglions présents dans le thorax", explique l’Assurance Maladie.

"Si ces symptômes respiratoires, assez banals, persistent, en particulier si vous fumez ou si vous avez fumé (même si vous avez arrêté de fumer depuis de nombreuses années), il est important de consulter votre médecin", explique l’INCA.

Face à l’ensemble des symptômes peu spécifiques pouvant sembler sans lien avec le cancer, l’Assurance Maladie appelle à se méfier de "toute anomalie durable et qui ne régresse pas spontanément".