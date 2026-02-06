Démence : un tiers des cas sont liés à des maladies non cérébrales

L'ESSENTIEL Une étude établit un lien entre la démence et 16 maladies qui touchent les parties "périphériques" du corps.

Parmi ces pathologies, on retrouve les maladies parodontales, la cirrhose, la perte auditive, la perte de vision, le diabète, insuffisance rénale chronique, l’arthrose, l’asthme ou encore l’eczéma.

Dans le monde, un cas sur trois de démence est lié à ces pathologies n’affectant pas directement le cerveau.

De plus en plus de preuves suggèrent que les pathologies affectant d'autres parties du corps, appelées maladies périphériques, constituent des facteurs de risque de démence, caractérisée par des troubles de la mémoire, difficultés de raisonnement et de communication. Cependant, le fardeau de la démence associé à diverses maladies périphériques au niveau de la population reste inconnu. Ainsi, des chercheurs de l’université Sun Yat-sen (Chine) ont décidé de réaliser une étude afin d’explorer l’association le lien entre la démence et 26 maladies périphériques dans 9 systèmes du corps humain, dont les maladies parodontales, les maladies hépatiques, la perte auditive, le diabète de type 2 et diverses autres affections.

16 maladies périphériques associées à la démence

Après avoir analysé plusieurs données collectées au cours des dernières décennies, l’équipe a identifié 16 maladies périphériques associées à un risque accru de développer une démence. Celles-ci sont les maladies parodontales, la cirrhose et autres maladies hépatiques chroniques, la perte auditive, la perte de vision, le diabète de type 2, l’insuffisance rénale chronique, l’arthrose, l’accident vasculaire cérébral, la cardiopathie ischémique, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l’asthme, la fibrillation et le flutter auriculaires, la dermatite atopique, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques et les maladies inflammatoires de l'intestin.

Par la suite, les scientifiques ont estimé la proportion de cas de démence pouvant être statistiquement attribuée à une ou plusieurs de ces maladies. "À partir des risques relatifs estimés à partir des méta-analyses, des prévalences extraites de l'étude Global Burden of Disease Study et des points communs entre ces 16 maladies périphériques dérivés de la UK Biobank (base de données britannique), nous avons analysé les fractions attribuables à la population de ces 16 maladies périphériques pour la démence, stratifiées par sexe, âge, niveau d'indice sociodémographique, région du monde et pays, ainsi que les tendances de 1990 à 2021", peut-on lire dans les travaux publiés dans la revue Nature Human Behaviour.

Démence : 1 cas sur 3 environ est lié à des maladies qui n'affectent pas directement le cerveau

À l'échelle mondiale, ces maladies périphériques étaient collectivement associées à une fraction combinée de 33,18 % de la charge de démence, ce qui correspond à 18,8 millions de cas prévalents. Les cinq maladies les plus fortement corrélées à un risque accru de développer une démence sont les maladies parodontales, les maladies hépatiques chroniques, la perte auditive, la perte de vision et le diabète de type 2.

Ces résultats confirment que le lien entre certaines formes de démence et des maladies qui n’affectent pas directement le cerveau. "La démence n'est pas toujours causée par des lésions ou des maladies cérébrales, ce qui signifie qu'elle pourrait, dans certains cas, être prévenue par le traitement précoce d'autres affections. (…) De futures études pourraient donc s'attacher à mieux comprendre comment ces maladies et leurs processus biologiques sous-jacents sont liés à la démence", ont indiqué les auteurs qui soulignent la nécessité de stratégies de santé publique ciblées.