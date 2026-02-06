Effets secondaires des statines : ne croyez pas tout ce que dit leur notice !

L'ESSENTIEL Les statines restent un traitement efficace contre les maladies cardiovasculaires.

Une grande étude montre qu'elles causent peu d'effets secondaires réels.

Les notices devraient être mises à jour pour mieux informer patients et médecins.

Les statines, ces médicaments prescrits pour réduire le cholestérol LDL, sont depuis longtemps entourés de méfiance. Malgré leur efficacité reconnue dans la prévention des maladies cardiovasculaires, ils continuent aujourd’hui de susciter des craintes quant à leurs effets indésirables. Mais une vaste étude britannique, publiée dans The Lancet, réaffirme aujourd'hui leur sécurité et leur efficacité.

Statines : quelques rares effets secondaires

Les chercheurs d'Oxford Population Health ont analysé les données de 23 études randomisées portant sur plus de 150.000 participants. Leur conclusion est sans appel : pour la quasi-totalité des effets indésirables listés dans les notices des statines (troubles cognitifs, prise de poids, troubles du sommeil, fatigue...), aucune différence significative n'a été observée entre les groupes ayant reçu des médicaments et ceux sous placebo.

"Les statines sont des médicaments qui sauvent des vies, utilisés par des centaines de millions de personnes depuis plus de 30 ans, affirme Christina Reith, autrice principale de l'étude, dans un communiqué. Nos résultats rassurent : pour la plupart des gens, les bénéfices des statines dépassent largement les risques d'effets secondaires."

Les chercheurs ont toutefois identifié une légère augmentation (0,1 %) des anomalies des tests hépatiques, sans progression vers des maladies du foie graves. Quant aux douleurs musculaires souvent associées aux statines, elles ne concernent qu'environ 1 % des patients, principalement au cours de la première année de traitement.

Il y a urgence à revoir les notices des statines

Bryan Williams, responsable scientifique de la British Heart Foundation, résume : "Les statines sauvent des vies, elles protègent efficacement contre les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux (AVC). Parmi les nombreux patients évalués, seuls quatre effets secondaires sur 66 étaient associés aux statines, et seulement chez une toute petite proportion de patients."

Cette étude, publiée par la Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration, insiste sur l'urgence de revoir les notices des statines, trop souvent basées sur des données non randomisées et potentiellement biaisées. "Maintenant que nous savons que les statines ne causent pas la majorité des effets secondaires listés, les informations figurant sur les statines doivent être rapidement mises à jour", plaide le professeur Sir Rory Collins, co-auteur de l'étude. Les chercheurs espèrent ainsi que cette clarification permettra d'éviter des décès prématurés dus à une sous-prescription injustifiée.