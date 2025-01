Statines : le traitement anti-cholestérol n’a pas d’effet sur les reins

L'ESSENTIEL Une étude montre que les statines n'ont pas d'effets bénéfiques sur la santé rénale.

Ils n'ont pas non plus d'effets néfastes.

Ainsi les personnes âgées peuvent prendre ce traitement sans crainte pour leurs reins.

Plus de 200 millions de personnes dans le monde prennent des statines. Toutefois, ce médicament anti-cholestérol très utilisé a suscité la défiance ces dernières années. S'interrogeant sur les effets du traitement sur les reins, les chercheurs de l’université de l’Iowa remarquent que le traitement n’impactent pas la fonction rénale.

Statines : aucun effet sur la fonction rénale

Les scientifiques ont, plus précisément, examiné l'association entre l'utilisation de statines chez les personnes âgées et les changements de deux indicateurs de la fonction rénale : le débit de filtration glomérulaire (c’est-à-dire la quantité de sang que les reins peuvent filtrer par minute) et le rapport albumine/créatinine urinaire.

Pour y parvenir, ils ont repris les données d'un précédent essai ayant étudié l'utilisation quotidienne d'aspirine à faible dose chez plus de 18.000 personnes âgées des États-Unis et d'Australie entre 2010 et 2017. En analysant les dossiers des volontaires, l’équipe a constaté que l'utilisation de statines n'améliorait pas la fonction rénale, comme l'avaient précédemment supposé certains travaux. Par ailleurs, ces médicaments n'avaient pas non plus eu d'effets néfastes sur les reins.

Les statines sont sûres pour les reins

"Les données confirment la sécurité rénale des statines chez les personnes âgées atteintes ou non d’une maladie rénale chronique", assurent les auteurs dans leur article parus dans la revue Journal of the American Geriatrics Society en décembre dernier. Ainsi, pour eux, "la décision d'utiliser une statine pour d'autres indications ne devrait pas être limitée par les préoccupations liées aux dommages rénaux potentiels".

"Bien que les personnes âgées présentent le plus grand risque d’événements cardiovasculaires et de déclin de la fonction rénale, elles constituent également la population la plus exposée aux effets indésirables des médicaments", rappellent les scientifiques. "Par conséquent, les preuves démontrant l’absence d’association négative entre l’utilisation de statines et la fonction rénale fournissent un message tout aussi important que celui des bienfaits pour les reins", concluent-ils dans leur communiqué.