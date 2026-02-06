Elle boit du lait cru, son bébé meurt : quels aliments sont interdits pendant la grossesse ?

L'ESSENTIEL Un bébé est décédé de la listeria aux USA. Il a été contaminé in-utero.

Sa mère consommait du lait cru.

Les autorités sanitaires du Nouveau Mexique rappellent qu'il ne faut pas boire du lait cru pendant la grossesse, car il peut abriter des bactéries.

Un nourrisson est décédé de la listeria au Nouveau-Mexique. Le département de la santé de l’État américain (NM Health) a déclaré que l’infection a lieu lors de la consommation de lait cru par la mère pendant la grossesse.

Après ce drame, les autorités sanitaires du Nouveau-Mexique rappellent les dangers que peuvent représenter les produits non-pasteurisés pour les femmes enceintes, les bébés, mais aussi les personnes âgées.

Cette mort rappelle les dangers du lait cru pour les plus fragiles

"Les personnes enceintes ne devraient consommer que des produits laitiers pasteurisés pour aider à prévenir les maladies et les décès chez les nouveau-nés", prévient le Dr Chad Smelser, épidémiologiste d'État adjoint pour NM Health, dans un communiqué de presse relatant le décès du bébé.

En effet, le lait cru peut abriter plusieurs agents pathogènes, particulièrement dangereux pour les personnes fragiles. En plus de la Listeria monocytogenes, il peut aussi contenir des bactéries du genre Salmonella, E. Coli, Campylobacter, Staphylococcus aureus (intoxication alimentaire) ou encore Brucella (brucellose). Ces agents pathogènes peuvent provoquer des fausses couches, des naissances prématurées, des maladies ainsi que le décès des nouveau-nés.

Les dangers du lait non pasteurisé pour les femmes enceintes et les bébés sont documentés depuis des décennies, voire des siècles. Toutefois, comme le précise NBC News, le produit a gagné en popularité ces dernières années grâce aux influenceurs, mais également le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Robert F. Kennedy Jr et son programme Make America Healthy Again. Ces derniers vantent ses bienfaits santé (vitamine, calcium, magnésium…), en omettant d’avertir sur les risques encourus.

Cette "mort tragique souligne les risques graves que les produits laitiers crus présentent pour les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées du Nouveau-Mexique et toute personne ayant un système immunitaire affaibli", explique le NM Health appelant les consommateurs fragiles à la plus grande vigilance et au respect des consignes donnés par les professionnels de santé.

Grossesse : quels sont les aliments à éviter ou réduire lorsqu’on est enceinte ?

Le lait non pasteurisé et les fromages au lait cru ne sont pas les seuls aliments à éviter en raison du risque de transmission de bactéries dangereuses pour le fœtus. Il est également recommandé d’éviter absolument les charcuteries crues (rillettes, pâtés, foie gras, jambon cru, saucisson…), les poissons et viandes crus ou peu cuits (sushi, tartare, carpaccio, steak saignant…) et les produits contenant des œufs crus ou mal cuits (mousse au chocolat maison, mayonnaise maison, tiramisu…).

L’alcool est aussi à proscrire pendant la grossesse. "Les substances alcoolisées traversent aisément la barrière du placenta et pénètrent directement dans le système sanguin du fœtus. Elles sont responsables de graves conséquences sur l'enfant à naître", rappelle l’Assurance Maladie. En raison de la présence de caféine, il est aussi conseillé de limiter la consommation de café (1-2 tasses par jour) ou de thé (3 à 4 tasses par jour).

Il est aussi demandé d’éviter une consommation excessive de foie et de produits à base de foie. Ces aliments peuvent entraîner une surdose de vitamine A, néfaste pour le fœtus. Il faut également faire attention aux poissons présents dans son assiette en raison des polluants qu’ils peuvent contenir comme le mercure. L’ANSES recommande aux femmes enceintes de limiter la consommation de poissons prédateurs sauvages (lotte-baudroie, loup-bar, bonite, empereur, grenadier, flétan, brochet, dorade, raie, sabre, thon…) et d’éviter la consommation d’espadon, marlin, siki, requin et lamproie.

S’il est très bon de manger beaucoup de fruits et de légumes pendant sa grossesse, il faut être vigilant lors de leur préparation. Pouvant transmettre la toxoplasmose, il est essentiel de veiller à bien les laver en les passant à l’eau deux fois, y compris les salades prêtes à l’emploi et les herbes aromatiques, si on n'est pas immunisé contre cette maladie. "Pour limiter les polluants, on privilégie si possible les fruits et légumes cultivés selon des modes de production diminuant l’exposition aux pesticides. C’est la même chose pour les autres produits d’origine végétale (produits céréaliers complets et légumes secs). On évite de manger des graines germées crues qui peuvent transmettre la listéria", ajoute le site gouvernemental 1000 premiers jours.