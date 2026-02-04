  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

Editorial

Lutte contre le cancer : le dépistage, une priorité dans la mobilisation

Alors que le cancer reste la première cause de mortalité prématurée en France, la ministre de la Santé vient d'annoncer la mise en place rapide d'un dépistage généralisé dans le cancer du poumon. A l'occasion de la Journée Mondiale du Cancer ce 4 février, c'est le rappel que le dépistage reste une des armes les plus efficaces contre ce fléau.

Lutte contre le cancer : le dépistage, une priorité dans la mobilisation iStock/Panuwat Dangsungnoen

Ce 4 février, la planète se mobilise à l’occasion de la Journée Mondiale du Cancer. L’objectif : rappeler l’ampleur du fléau, honorer les progrès accomplis, mais surtout rappeler que le combat est loin d’être terminé. En France, plus de 160 000 personnes meurent chaque année de cette maladie, qui demeure la première cause de mortalité. Pourtant, la mobilisation ne faiblit pas et l’espoir progresse au rythme des avancées médicales et scientifiques.

Des progrès majeurs dans la prise en charge

Les dernières années ont vu émerger des progrès notables dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Immunothérapie, thérapies ciblées, médecine personnalisée : ces révolutions thérapeutiques offrent à de nombreux malades de meilleures chances de survie et une qualité de vie améliorée pendant et après les traitements. Les structures hospitalières s’organisent également pour une prise en charge globale, intégrant soutien psychologique, soins de support et accompagnement social.

La recherche, moteur d’espoir

La recherche contre le cancer n’a jamais été aussi active. Chaque année, de nouveaux médicaments et protocoles voient le jour, dopés par les découvertes en génétique, en biologie cellulaire ou encore en intelligence artificielle appliquée à la santé. Les initiatives publiques et privées, ainsi que la mobilisation citoyenne (courses solidaires, dons, mécénat), permettent de financer des essais cliniques et des travaux innovants, avec parfois des retombées spectaculaires pour certains types de cancers.

Le dépistage : la meilleure arme encore sous-utilisée

Pourtant, même si le traitement progresse, le cancer reste une maladie où la précocité du diagnostic fait souvent toute la différence. Détecté tôt, le cancer se soigne mieux et les chances de guérison augmentent. C’est tout l’enjeu du dépistage, pour lequel des programmes organisés existent en France. Aujourd'hui, la ministre de la Santé vient d'annoncer sa volonté de lancer dès les prochaines semaines un dépistage généralisé pour le cancer du poumon. Et dans le cancer de la prostate, une fratrie de victimes appelle aussi à une meilleure surveillance.

Malheureusement, la participation aux programmes de dépistage reste insuffisante : trop de Français négligent encore ces examens par crainte, par méconnaissance ou par manque d’accès. Favoriser ce dépistage, informer, sensibiliser et faciliter l’accès aux soins demeurent donc des priorités absolues.

SUR LE MÊME THÈME

Continuer à agir ensemble

À l’occasion de cette Journée Mondiale, les acteurs de la lutte contre le cancer – chercheurs, soignants, associations, pouvoirs publics et citoyens – invitent chacun à s’informer et à s’engager. Car derrière les statistiques, il y a des vies, des familles, des histoires. Et si beaucoup a été accompli, la bataille n’est pas finie : elle se gagne ensemble, pas à pas, en misant sur la prévention et la détection précoce.

La Journée Mondiale du Cancer nous rappelle que face à cette maladie, l’indifférence n’est plus de mise. Se faire dépister, soutenir la recherche, accompagner les malades : chacun peut, à son échelle, contribuer à faire reculer ce fléau.

Consultez notre ouvrage vidéo numérique,

seule une création de compte est requise pour y accéder.

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2026