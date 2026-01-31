Cancer du pancréas : vers une détection plus précoce

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont identifié quatre marqueurs sanguins pouvant détecter le cancer du pancréas.

Ils ont créé un test sanguin à partir de ces quatre marqueurs pour dépister cette maladie.

Résultats : 91,9 % des cancers tous stades confondus ont été identifiés et 87,5 % des stades précoces.

Le cancer du pancréas fait partie de ceux dits de mauvais pronostic, dont le taux de survie à cinq ans ne dépasse pas 25 %. Selon la Fondation pour la recherche sur le cancer (Arc), pour le cancer du pancréas, ce taux est de 10 % car il est souvent diagnostiqué à un stade avancé, faute de symptômes au début de la maladie.

Quatre marqueurs pour détecter le cancer du pancréas à un stade précoce

Rien qu’en France, en 2023, il y a eu 15.991 nouveaux cas de cancer du pancréas, selon la dernière édition du panorama des cancers. L’année précédente, en 2022, 12.931 décès avaient été enregistrés. Mais une nouvelle étude pourrait tout changer : des chercheurs ont peut-être mis au point le test de dépistage qui sauvera des milliers de vies. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Clinical Cancer Research.

Lors de leurs analyses, les chercheurs ont identifié quatre marqueurs sanguins pouvant détecter le cancer du pancréas. Parmi eux, deux étaient déjà connus, CA19-9 et THBS2, mais deux sont nouveaux, ANPEP et PIGR. “L'ajout des marqueurs ANPEP et PIGR aux marqueurs existants a considérablement amélioré notre capacité à détecter ce cancer au moment où il est le plus traitable”, explique le Dr Kenneth Zaret, l’un des auteurs, dans un communiqué.

87,5 % des cancers du pancréas de stade précoce dépistés

Lors des tests en laboratoire, le test sanguin a obtenu de très bons résultats : 91,9 % des cancers tous stades confondus ont été identifiés et 87,5 % des stades précoces. À terme, cette découverte pourrait donc révolutionner le dépistage du cancer du pancréas, grâce à une simple prise de sang.

“Les résultats de notre étude rétrospective justifient la poursuite des essais sur des populations plus importantes, notamment chez les personnes avant l’apparition des symptômes, souligne le Dr Kenneth Zaret. De telles études “prédiagnostiques” permettraient de déterminer si ce test pourrait être utilisé comme outil de dépistage chez les personnes présentant un risque élevé de développer la maladie, en fonction de leurs antécédents familiaux, des résultats de dépistage génétique ou de leurs antécédents personnels de kystes pancréatiques ou de pancréatite.”

Les personnes présentant des facteurs de risque évitables pourraient aussi en bénéficier. Le principal est le tabagisme, suivi du surpoids et de l’obésité. En France, l’âge médian du diagnostic du cancer du pancréas était, en 2023, de 71 ans chez les hommes et 74 ans chez les femmes.