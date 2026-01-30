Cancer du pancréas : la trithérapie de l’espoir

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un nouveau traitement du cancer du pancréas, une trithérapie issue de l’association de trois médicaments.

En laboratoire, les scientifiques ont obtenu de très bons résultats chez les souris : régression complète des tumeurs, sans reprise pendant plus de 200 jours.

Les rongeurs ont tous bien toléré le traitement, sans effets secondaires graves.

En 2023, il y a eu 15.991 nouveaux cas de cancer du pancréas en France, selon la dernière édition du panorama des cancers. L’année précédente, en 2022, 12.931 décès ont été enregistrés à cause de cette maladie. Ce taux de mortalité élevé vient du dépistage souvent tardif de ce cancer, qui reste longtemps asymptomatique.

Un nouveau traitement contre le cancer du pancréas

Mais une nouvelle étude, publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), pourrait changer les choses. Les chercheurs ont mis au point un nouveau traitement, une trithérapie issue de l’association de trois médicaments, qui provoque une régression complète des tumeurs. Il s’agit plus précisément d'inhibiteurs, dont le rôle est de bloquer différentes voies essentielles à la croissance tumorale : KRAS, EGFR et STAT3.

Dans le détail, les trois médicaments agissent de manière complémentaire :

le premier cible directement la mutation KRAS, très fréquente dans le cancer du pancréas;

le second bloque les récepteurs EGFR qui stimulent la croissance des cellules cancéreuses;

le troisième empêche l’action de STAT3, qui permet aux tumeurs de survivre malgré le traitement.

Ainsi, les cellules cancéreuses sont en théorie totalement bloquées.

Pour le vérifier, les chercheurs ont testé leur nouveau traitement sur des souris, en laboratoire. Ces essais cliniques ont ainsi obtenu de très bons résultats : la trithérapie a permis une régression complète des tumeurs, sans reprise pendant plus de 200 jours. Contrairement aux traitements actuels, aucune résistance au traitement n’est apparue. De plus, les rongeurs ont tous bien toléré le traitement, sans effets secondaires graves.

Le tabagisme, principal facteur de risque du cancer du pancréas

“Ces résultats devraient orienter la conception de nouveaux essais cliniques susceptibles d'être bénéfiques aux patients atteints de cancer du pancréas”, indique l’Institut national du cancer (INCa), dans un communiqué présentant les résultats de cette étude. Avant une éventuelle mise sur le marché de ce traitement, plusieurs années de recherches seront encore nécessaires.

En attendant, le mieux est de prévenir l’apparition de cette maladie. Le tabagisme est le principal facteur de risque du cancer du pancréas, suivi du surpoids et de l’obésité, ainsi que des prédispositions génétiques. Pour se protéger, il est donc conseillé d’adopter tout au long de sa vie une alimentation équilibrée, de pratiquer une activité physique régulière et d’arrêter de fumer le plus tôt possible.