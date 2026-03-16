Une application peut-elle vraiment aider face à ce trouble sexuel ?

L'ESSENTIEL Une étude montre qu’une application mobile pourrait aider les hommes souffrant d’éjaculation précoce.

Grâce à des exercices psychologiques et physiques, les utilisateurs ont jusqu’à doublé leur temps moyen avant l’éjaculation.

L’outil pourrait aussi réduire la honte et encourager davantage d’hommes à chercher de l’aide.

Parler d’éjaculation précoce – que le Manuel MSD définit comme une éjaculation qui survient trop tôt, en général avant ou peu après la pénétration – reste souvent tabou, alors même que 71 % des Français sexuellement actifs reconnaissent avoir déjà eu des problèmes de ce genre, selon une enquête Ifop. Une nouvelle étude présentée au congrès annuel de l’Association européenne d’urologie (EAU26), organisé à Londres du 13 au 16 mars, suggère qu’une simple application mobile pourrait aider les hommes à mieux contrôler leur excitation et ainsi améliorer leur vie sexuelle.

Un chronomètre pour mesurer le temps entre pénétration et éjaculation

L’application Melonga App®, développée avec des urologues et des psychologues, propose à la fois des informations validées scientifiquement et des exercices pratiques. L’objectif : s’attaquer non seulement aux symptômes de l’éjaculation précoce, mais aussi à ses causes psychologiques. Les utilisateurs apprennent notamment des techniques issues des thérapies cognitivo-comportementales, des exercices de pleine conscience, ou encore des méthodes de contrôle de l’excitation. L’application enseigne également des exercices physiques comme la technique dite du "start-stop", qui consiste à interrompre la stimulation pour mieux contrôler l’éjaculation.

Afin d’évaluer son efficacité, les chercheurs allemands de l’étude CLIMACS ont recruté 80 hommes souffrant d’éjaculation précoce, sans autre problème de santé associé. Pendant 12 semaines, les participants ont mesuré le temps entre la pénétration et l’éjaculation à l’aide d’un chronomètre et répondu à plusieurs questionnaires sur leur expérience sexuelle. Au total, 66 participants ont fourni des données complètes. Et les résultats sont clairs : chez les utilisateurs de l’application, le délai moyen avant l’éjaculation a plus que doublé, passant de 61 à 125 secondes. Dans le groupe témoin, l’amélioration n’était que de 0,5 seconde.

Dans le détail, les participants utilisant l’application ont également rapporté un meilleur contrôle de leur éjaculation, moins d’inquiétude liée à la performance et une amélioration de leur relation de couple. Après trois mois, 22 % d’entre eux ne déclaraient même plus souffrir d’éjaculation précoce.

Moins d’anxiété, plus de confiance en soi

"Beaucoup d’hommes ne demandent pas d’aide en raison de la honte associée à cette condition, relève l’auteur principal des travaux, le Dr Christer Groeben, de l’université de Marburg et de la faculté de médecine de Heidelberg, dans un communiqué. Notre étude montre que cette application peut aider les hommes à mieux contrôler leur éjaculation et à retrouver une vie sexuelle satisfaisante sans perdre la spontanéité." Selon lui, les traitements courants comme les crèmes ou les médicaments ne traitent souvent que les symptômes. "Certains hommes peuvent rester insuffisamment traités et vivre avec une charge psychologique importante qui finit par affecter leurs relations", ajoute-t-il.

Selon le Dr Giorgio Russo, urologue à l’université de Catane en Italie et coauteur de la recherche, "le fait que cette application puisse traiter complètement près d’un quart des patients sans médicament constitue une avancée majeure". L’équipe de scientifiques estime toutefois que d’autres études, sur un plus grand nombre de participants et impliquant les expériences des partenaires, restent nécessaires pour confirmer ces résultats.