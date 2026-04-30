Ce bienfait inattendu des purificateurs d’air

Un air plus sain dans nos intérieurs serait-il meilleur pour la santé cognitive ? Les purificateurs d’air pourraient y contribuer. Dans Scientific Reports, une étude démontre que la présence de ces appareils dans certaines pièces est associée à une amélioration des performances cérébrales.

Quels sont les effets des purificateurs d'air sur les fonctions cérébrales ?

Dans la revue The Conversation, les auteurs, issus des universités du Connecticut et Tufts, expliquent s’être intéressés aux purificateurs de type HEPA (High Efficiency Particulate Air). "Les chercheurs en santé environnementale recommandent de plus en plus aux gens d'utiliser des purificateurs d'air HEPA dans leurs maisons pour réduire leur exposition aux particules, mais peu d'études ont examiné si leur utilisation stimule la fonction mentale", précisent les scientifiques américains. Pour le comprendre, ils ont recruté 119 participants, âgés de 30 à 74 ans. Tous étaient des résidents de Somerville dans le Massachusetts : une ville située entre deux autoroutes importantes, avec des "niveaux relativement élevés de pollution de l’air liée à la circulation". Ils ont été répartis en deux groupes : le premier a d’abord utilisé le purificateur d’air pendant un mois, puis un purificateur sans filtre à particules pendant un mois. Le deuxième groupe a utilisé les mêmes appareils mais dans l’ordre inverse. Les purificateurs d’air étaient placés dans les chambres et les salons des participants.

Fonction cognitive : les purificateurs d'air sont aussi bénéfiques que l'exercice physique

À l’issue de l’essai, les scientifiques ont testé leurs capacités mentales grâce à des tests de mémoire visuelle, de flexibilité mentale et de fonction exécutive. "Nous avons constaté que les participants de 40 ans et plus - environ 42 % de notre échantillon - ont terminé en moyenne le test de section pour la flexibilité mentale et la fonction exécutive 12 % plus rapidement après avoir utilisé le purificateur HEPA qu'après avoir utilisé le purificateur sans filtre, observent-ils. C'était vrai même après avoir pris en compte des facteurs comme les différences de temps passé à l'intérieur, avec l'un ou l'autre filtre, ou le stress généré par le test." Les auteurs précisent que si cette augmentation peut sembler faible, elle est équivalente aux bénéfices de l’exercice physique quotidien sur la santé cognitive.

Comment expliquer les bienfaits des purificateurs d’air sur la santé cognitive ?

L’équipe souhaite comprendre comment les purificateurs d’air améliorent les performances cérébrales. L’une de leurs hypothèses est liée à la matière blanche dans le cerveau, essentielle pour maintenir les connexions entre les différentes régions cérébrales. Des recherches précédentes ont montré que l’exposition aux particules de pollution pouvait réduire la quantité de cette substance. "Nous explorerons cette possibilité en étudiant comment les niveaux de molécules appelées métabolites, que les cellules produisent en faisant leur travail, changent en réponse à la respiration de l'air pollué et de l'air nettoyé par un filtre HEPA", préviennent-ils.