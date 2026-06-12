Diabète : réinventer l’apéro d’été sans renoncer au plaisir

L'ESSENTIEL Pour les personnes vivant avec un diabète, les moments de convivialité peuvent parfois être source d’inquiétude.

Pour l'apéritif, il leur faut trouver des alternatives aux traditionnelles chips, biscuits apéritifs et autres produits industriels.

Le premier conseil du médecin consiste à surveiller sa glycémie avant l’apéritif afin d’adapter au mieux son comportement alimentaire.

Avec le retour des beaux jours, les apéritifs entre amis et les repas en terrasse retrouvent naturellement leur place dans le quotidien. Mais pour les personnes vivant avec un diabète, ces moments de convivialité peuvent parfois être source d’inquiétude. Comment profiter d’un apéritif estival sans déséquilibrer sa glycémie ? C’est à cette question qu’a répondu le quatrième épisode de l’émission « Coup de Food sur le Diabète », réalisée en partenariat avec Sanofi, réunissant Hassina, patiente atteinte d’un diabète de type 1, le chef Jean-François Bury et le Dr Vanessa Lubin, endocrinologue.

Le principe est simple : démontrer qu’il est possible de concilier santé, plaisir gustatif et convivialité grâce à des recettes adaptées et à des conseils pratiques. Pour cette édition consacrée à l’apéritif de l’été, les participants ont choisi de revisiter les grands classiques de l’apéro en privilégiant des ingrédients frais, savoureux et compatibles avec une bonne gestion de la glycémie.

Des alternatives aux produits industriels

Hassina partage une préoccupation largement répandue parmi les personnes diabétiques : la difficulté de trouver des alternatives aux traditionnelles chips, biscuits apéritifs et autres produits industriels souvent riches en glucides et en matières grasses. Son objectif est clair : "Pouvoir recevoir famille et amis sans avoir le sentiment de devoir renoncer au plaisir de manger".

Pour relever ce défi, le chef Jean-François Bury mise sur une cuisine simple, colorée et accessible. Son credo : "Privilégier les produits frais et les préparations faites maison". Trois recettes sont ainsi proposées : une verrine de houmous accompagnée d’un ceviche de daurade, un nem de gambas à la pomme et à la menthe, ainsi qu’un rouleau de printemps aux légumes sautés et sauce thaï. Des créations qui remplacent avantageusement les produits ultra-transformés souvent présents lors des apéritifs traditionnels.

Tout au long de la préparation, le chef partage ses astuces culinaires. Il recommande notamment de faire revenir rapidement les légumes afin qu’ils conservent leur croquant et leurs qualités nutritionnelles. Il explique également que le citron peut être utilisé pour "cuire" délicatement le poisson dans un ceviche, tout en apportant fraîcheur et saveur. Pour lui, "l’idée n’est pas de supprimer le plaisir mais de le réinventer grâce à des ingrédients simples et de qualité".

L'apéritif : une concentration de difficultés pour les diabétiques

Le Dr Vanessa Lubin rappelle que l’apéritif concentre plusieurs difficultés pour les personnes diabétiques : la présence de glucides cachés dans de nombreux aliments, la consommation éventuelle d’alcool, les horaires décalés des repas et la pression sociale qui peut conduire à manger davantage que prévu.

Face à ces défis, elle insiste sur l’importance d’anticiper. Son premier conseil consiste à surveiller sa glycémie avant l’apéritif afin d’adapter au mieux son comportement alimentaire. Elle souligne également "l’intérêt des aliments riches en protéines, qui favorisent la satiété et ralentissent l’absorption des glucides. Les oléagineux, comme les amandes ou les noix, constituent aussi de bonnes options, à condition d’éviter les mélanges contenant des fruits secs très sucrés comme les raisins".

Le Dr Lubin rappelle quelques recommandations générales utiles pendant l’été. Elle insiste sur la nécessité de maintenir une bonne hydratation, particulièrement chez les personnes âgées dont la sensation de soif est parfois diminuée. "Il faut privilégier certains fruits à faible impact glycémique, comme les fruits rouges ou la pastèque, et de les associer à des protéines afin de limiter les variations de glycémie". Enfin, elle encourage la pratique d’une activité physique régulière, de préférence le matin ou en soirée afin d’éviter les fortes chaleurs.

Un apéritif n'est pas forcément synonyme d'excès

Pour Hassina, l’expérience est particulièrement convaincante. À travers les différentes préparations, elle découvre qu’un apéritif gourmand n’est pas forcément synonyme d’excès. "Avec des aliments très simples, on peut faire un super apéritif avec lequel on prend beaucoup de plaisir, et en même temps avoir peu d’impact sur sa glycémie", souligne-t-elle.

Au-delà des recettes, cet épisode délivre un message rassurant : vivre avec un diabète ne signifie pas renoncer aux moments de partage. Grâce à quelques ajustements, au choix d’ingrédients adaptés et à une meilleure compréhension des mécanismes nutritionnels, il est possible de participer pleinement aux apéritifs estivaux tout en préservant son équilibre glycémique.

L'apéritif : une concentration de difficultés pour les diabétiques

Le Dr Vanessa Lubin rappelle que l’apéritif concentre plusieurs difficultés pour les personnes diabétiques : la présence de glucides cachés dans de nombreux aliments, la consommation éventuelle d’alcool, les horaires décalés des repas et la pression sociale qui peut conduire à manger davantage que prévu.

Face à ces défis, elle insiste sur l’importance d’anticiper. Son premier conseil consiste à surveiller sa glycémie avant l’apéritif afin d’adapter au mieux son comportement alimentaire. Elle souligne également "l’intérêt des aliments riches en protéines, qui favorisent la satiété et ralentissent l’absorption des glucides. Les oléagineux, comme les amandes ou les noix, constituent aussi de bonnes options, à condition d’éviter les mélanges contenant des fruits secs très sucrés comme les raisins".

Le Dr Lubin rappelle quelques recommandations générales utiles pendant l’été. Elle insiste sur la nécessité de maintenir une bonne hydratation, particulièrement chez les personnes âgées dont la sensation de soif est parfois diminuée. "Il faut privilégier certains fruits à faible impact glycémique, comme les fruits rouges ou la pastèque, et de les associer à des protéines afin de limiter les variations de glycémie". Enfin, elle encourage la pratique d’une activité physique régulière, de préférence le matin ou en soirée afin d’éviter les fortes chaleurs.

Un apéritif n'est pas forcément synonyme d'excès

Pour Hassina, l’expérience est particulièrement convaincante. À travers les différentes préparations, elle découvre qu’un apéritif gourmand n’est pas forcément synonyme d’excès. "Avec des aliments très simples, on peut faire un super apéritif avec lequel on prend beaucoup de plaisir, et en même temps avoir peu d’impact sur sa glycémie", souligne-t-elle.

Au-delà des recettes, cet épisode délivre un message rassurant : vivre avec un diabète ne signifie pas renoncer aux moments de partage. Grâce à quelques ajustements, au choix d’ingrédients adaptés et à une meilleure compréhension des mécanismes nutritionnels, il est possible de participer pleinement aux apéritifs estivaux tout en préservant son équilibre glycémique.