Mal de dos : et si la natation faisait enfin ses preuves contre la douleur ?

L'ESSENTIEL Un premier essai clinique montre qu’un programme alliant natation et éducation peut améliorer la capacité à fonctionner au quotidien chez des personnes souffrant de lombalgie chronique.

Plus précisément, les participants ont noté une diminution importante du handicap et de la douleur, par rapport à ceux ayant reçu uniquement des conseils éducatifs, au bout de huit semaines.

Les effets étaient encore visibles à 26 et 52 semaines après l’intervention.

En cas de mal de dos, il a longtemps été recommandé de nager, car l’eau diminue la charge sur la colonne et permet de bouger plus doucement, ce qui peut aider à soulager certaines douleurs. Cependant, « il n'existait aucune preuve quant à son efficacité réelle », a déclaré Deborah Wareham, kinésithérapeute et doctorante au Centre de recherche sur les douleurs rachidiennes de l'université Macquarie à Sydney (Australie). Dans le cadre d’une étude, parue dans la revue British Journal of Sports Medicine, la chercheuse et son équipe ont ainsi voulu évaluer les effets de ce sport sur la lombalgie chronique. Pour mener à bien les travaux, les chercheurs ont recruté 76 adultes, âgés de 26 à 74 ans, souffrant d'un handicap lié à une lombalgie évoluant depuis au moins 12 semaines.

Atteindre trois séances de natation de 30 à 45 minutes

Les participants ont été répartis de manière aléatoire dans l'un des deux groupes. Le premier groupe, composé de 39 personnes, a suivi un programme personnalisé de huit semaines alliant natation et éducation, complété par quatre séances de coaching à distance avec un kinésithérapeute. "Ce n'étaient pas des nageurs réguliers, mais ils étaient capables de nager 25 mètres et se sentaient à l'aise dans l'eau", a précisé Deborah Wareham. Le programme de natation était adapté au niveau de compétence et à la condition physique de chaque participant, avec pour objectif d'atteindre trois séances de 30 à 45 minutes à la fin du suivi. L’approche éducative abordait des concepts et messages clés, tels que : "La douleur ne signifie pas nécessairement qu'il y a une lésion", "Le dos est fait pour bouge", "Des poussées douloureuses sont possibles" et "La meilleure prise en charge consiste à rester actif". Le deuxième groupe a bénéficié d'un maximum de deux séances de coaching à distance avec un kinésithérapeute, abordant le même contenu éducatif que le groupe d'intervention. Les volontaires ont continué à prendre leur traitement et ont poursuivi leurs activités habituelles.

Lombalgie chronique : combiner natation et éducation pour améliorer la situation des patients

D’après les résultats, l'association natation et éducation s'est révélée plus efficace que l'éducation seule pour réduire le handicap lié aux douleurs dorsales chroniques au bout de huit semaines. "Les membres du premier groupe ont constaté une amélioration d'environ 50 % par rapport à leur état initial avant le début du programme. Par rapport au groupe ayant uniquement bénéficié d'une éducation thérapeutique, les nageurs ont obtenu, en moyenne, un score inférieur de 2,5 points (soit 30 %) sur une échelle d’invalidité largement utilisée." L’équipe indique que les bienfaits de la natation ont persisté lors du suivi à long terme, plus précisément à 26 et 52 semaines. "Le groupe intervention a présenté davantage d'événements indésirables, bien que la quasi-totalité d'entre eux ait été sans gravité", peut-on lire dans les recherches.

Selon Deborah Wareham, l'amélioration observée dans l’étude se compare avantageusement aux effets rapportés pour d'autres exercices, tels que le Pilates. "La natation peut améliorer l'amplitude articulaire, la force et la capacité aérobie globale. De plus, la poussée d'Archimède permet aux personnes d'effectuer des mouvements qui, autrement, pourraient être douloureux ou limités. (…) Nous disposons désormais de preuves étayant cette recommandation : la natation est une activité adaptée aux personnes souffrant de douleurs dorsales, et elle est bénéfique", a expliqué le professeur Mark Hancock, codirecteur du Spinal Pain Research Center et auteur principal des travaux.