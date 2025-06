Mal de dos chronique : passer du temps dans la nature aide à gérer la douleur

L'ESSENTIEL Être dans la nature peut fournir aux personnes souffrant de douleurs chroniques dans le bas du dos un degré d'évasion qui les aide à mieux gérer leur inconfort physique.

Toutefois, l'accessibilité de ces lieux est source d'inquiétude et peut les conduire à les éviter.

Les chercheurs suggèrent que certains espaces naturels soient adaptés pour intégrer des caractéristiques de conception plus accessibles aux personnes ayant mal au dos.

Si vous souffrez régulièrement de maux de dos, et que vous ne savez plus comment faire pour atténuer les souffrances, les chercheurs de l’université de Plymouth (Royaume-Uni) ont une astuce à vous donner : mettez-vous au vert.

Au cours de leurs travaux publiés dans la revue The Journal of Pain, ils ont découvert que les personnes souffrant de douleurs lombaires chroniques qui passaient du temps dans la nature, arrivaient à mieux gérer leur inconfort physique que les autres.

Douleurs lombaires : la nature offre une distraction au mal de dos

Pour évaluer le rôle de la nature dans la gestion de la douleur, l’équipe a réuni 10 personnes qui souffraient de douleurs chroniques dans le bas du dos depuis au moins 5 ans. Pour certains volontaires, elles perduraient même depuis près de 40 ans. Les scientifiques ont interrogé les participants sur la place et l’impact des espaces naturels dans leur quotidien (fréquence, lieux fréquentés, sentiment…).

Résultats des analyses des questionnaires : les patients souffrant de maux de dos capables de se promener dans la nature ont déclaré que cela leur permettait d’avoir davantage de liens sociaux. De plus, ces balades leur offraient un degré d'évasion qui les aidait à mieux gérer l'inconfort physique. Par exemple, ils assurent que les caractéristiques naturelles comme l'air frais et la présence sonore et visuelle de l'eau, leur apportaient “un sentiment de tranquillité qui a soulagé le stress et les angoisses créés par leurs niveaux de douleur”. Les adeptes des espaces verts ont ajouté également qu’ils pouvaient ainsi faire de l'exercice dans un environnement agréable, le préférant aux gymnases ou à des cadres similaires.

Toutefois, la nature était aussi source de craintes pour ces personnes souffrant de maux de dos. Elles s'inquiétaient notamment de l'accessibilité de certains espaces (terrain instable ou accidenté, manque de sièges, parcours difficile…). Elles ont reconnu que ces éléments pouvaient les rendre moins enclins à visiter certains endroits.

"La douleur lombaire, comme beaucoup d'autres formes d'inconfort physique, peut être débilitante, isolante et épuisante. Mais au milieu d'une poussée vers des thérapies nouvelles et plus holistiques pour traiter la douleur chronique, la nature a été suggérée comme une option potentielle. Nos recherches ont montré que ceux qui sont capables de sortir dans la nature voyaient les avantages de le faire, tant d'un point de vue physique que mental", explique Alexander Smith de l'Université de Plymouth et auteur principal de l'étude.

Douleurs : il faudrait faciliter l’accès à la nature

Face aux données et informations recueillies, les chercheurs recommandent que "les personnes souffrant de douleurs lombaires chroniques – et les cliniciens qui les traitent – tiennent davantage compte du rôle que la nature peut jouer dans leur santé et leur bien-être".

Le Dr Sam Hughes, maître de conférences en neurosciences de la douleur à l'Université d'Exeter et auteur principal, ajoute dans un communiqué : "cette étude aborde des questions importantes sur l'équité en matière de santé et les obstacles physiques importants auxquels sont confrontées les personnes souffrant de douleur chronique dans l'accès aux espaces naturels. De nombreuses personnes rencontrent des obstacles substantiels, y compris un terrain inégal, des places assises limitées ou des difficultés à quitter leur domicile. Ce qui rend difficile pour elles de bénéficier des propriétés réparatrices de la nature. Nous pensons que la recherche future pourrait utiliser des technologies immersives, telles que la réalité virtuelle, pour aider à surmonter ces obstacles qui permettraient aux individus de profiter des bienfaits de la nature sans avoir à naviguer physiquement dans des environnements inaccessibles. Cela pourrait améliorer considérablement l'inclusivité et l'accessibilité dans les stratégies de gestion de la douleur chronique à l'avenir."