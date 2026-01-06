“Il est énorme” : elle accouche d’un bébé qui avoisine les 6 kg

L'ESSENTIEL Une Américaine a donné naissance d'un bébé de 5,74 kg, le 18 décembre 2025.

Le nourrisson a été en soins intensifs néonatals une semaine afin d'apprendre à respirer tout seul.

Le poids élevé du bébé à la naissance était lié au diabète gestationnel de sa mère.

Markie Smith, une Américaine de 35 ans, a donné naissance par césarienne à son 3e enfant, le 18 décembre 2025. Et ce nouveau-né a stupéfait l’équipe médicale de l'hôpital d’Arlington (Texas). Il faisait 5,74 kg. Un poids bien supérieur aux 2,6 kg et 4 kg généralement observés chez les bébés nés à terme !

Les médecins ont été stupéfaits par le poids du bébé

"Il y a eu ce murmure d’étonnement et tout le monde s’est exclamé en même : oh mon Dieu", se souvient Markie Smith lors d’une interview accordé à Today.com. "J’étais allongée là, complètement abasourdie, je me demandais : Quoi ? Est-ce qu’il va bien ?". Sa meilleure amie, présente pour l’accouchement, lui a alors expliqué la raison de l’étonnement général avec ces simples mots : "il est énorme".

Quand Markie a enfin vu son bébé de près de six kilos, elle s’est amusée pour sa part de sa ressemblance avec le bonhomme Michelin. Elle a ensuite reconnu que le prénom qu’elle lui avait choisi avant son arrivée, était bien trouvé. En effet, amatrice des prénoms liés à la nature, elle avait décidé de l’appeler Canyon.

Après sa naissance, le nourrisson a dû passer une semaine à l’unité de soins intensifs néonatals pour apprendre à respirer par lui-même. Il est sorti la veille de Noël et a ainsi pu être aux cotés de sa famille pour les fêtes de fin d'année.

Pourquoi le bébé était aussi gros à la naissance ?

L’origine du poids élevé du nourrisson est connue. Sa maman a souffert de diabète gestationnel pendant sa grossesse. Ce trouble de la tolérance au sucre qui se déclare durant la grossesse, est généralement dépisté vers la fin du 2e trimestre. En 2021, environ 16,4 % des femmes enceintes en souffraient en France. Lorsqu’il n’est pas pris en charge, le diabète gestationnel peut avoir des conséquences sur la santé de la mère et de l’enfant. L’une des complications possibles est que le nourrisson présente – comme Canyon – un poids à la naissance supérieure à la normale, soit plus de 4 kg. Ce trouble, appelé macrosomie fœtale, peut causer au nourrisson des difficultés respiratoires, une hypoglycémie, une hypocalcémie ou encore une hypomagnésémie.

Canyon n’a pour sa part plus de problème. "C'est le bébé le plus heureux et le plus facile. Il est si bien", a assuré sa maman au média américain.