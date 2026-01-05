Bébé miracle : grand prématuré, il sort de l'hôpital après 350 jours

L'ESSENTIEL Gabriel Golden est né à 22 semaines de gestation. Il pesait moins de 500 g.

Il a passé 350 jours à l'hôpital.

Le bébé d'un an vit toujours avec sa trachéotomie, mais il n'a pas d'autres séquelles.

Les fêtes de fin d’année pour Caroline et Garreth Golden. Leur fils Gabriel, grand prématuré, était à leur côté après 350 jours passés à l'hôpital. Le petit garçon est né le 30 septembre 2024 après seulement 22 semaines de gestation. Il ne pesait même pas 500 g !

Sa main était plus petite que le bout de doigt de son père

Alors qu’elle était enceinte de quelques semaines, Caroline a présenté un hématome sous chorionique - C'est-à-dire une accumulation de sang entre la paroi utérine et la membrane externe qui entoure l’embryon, appelée le chorion. Ce qui rendait la grossesse très dangereuse. Malgré les soins et l’alitement, la trentenaire a vu sa poche de ses eaux se rompre à 18 semaines de grossesse. Elle a été hospitalisée afin de gagner un temps précieux et nécessaire. En effet, le seuil de viabilité d’un enfant prématuré est estimé à 22 semaines d’aménorrhée.

Caroline a finalement accouché par césarienne à 22 semaines et 4 jours. "Ils lui font signer des documents indiquant qu'elle pourrait mourir pendant l'opération", se souvient son époux Garreth sur le site Mirror, ajoutant qu’il a passé beaucoup de temps ensuite "à ne pas savoir que penser ou quoi faire".

Leur petit garçon pesait alors seulement 1,1 livre (soit 498 g) et sa main était plus petite que le bout du doigt de son père. Le combat était loin d’être fini. Les médecins ont averti les parents que le taux de survie du bébé était inférieur à 5 % et le risque de problèmes neurologiques, de malformations cardiaques et de perte de vision ou d'audition était supérieur à 90 %.

Transféré en soins intensifs

Mais Gabriel a passé la première nuit, la première semaine, le premier mois… En décembre 2024, il a été transféré au sein de l'unité de soins intensifs néonatals de Vanderbilt (Nashville). Cet hôpital était mieux équipé pour faire face à ses problèmes respiratoires qui par trois fois avait failli lui coûter la vie.

Dans ce nouvel établissement, l’équipe médicale lui a diagnostiqué une maladie pulmonaire chronique. En avril 2025, ses parents ont été informés que le petit garçon avait besoin d’une trachéotomie pour vivre. "S'occuper de bébés comme Gabriel, qui ont développé une maladie pulmonaire chronique en raison de leur extrême prématurité, est l'un des plus grands défis et l'une des plus grandes joies en médecine", a confié le Dr. Meaghan Ransom, membre de l'équipe de soins de Gabriel au Vanderbilt University Medical Center au site People. "Nous accompagnons les parents pas à pas dans leur décision de recourir à une trachéotomie."

"À part ses poumons, son corps est en excellente condition physique"

Après avoir passé 350 jours au sein de l'unité de soins intensifs néonatal, Gabriel a été autorisé à sortir de l'hôpital. Bien qu’il ait toujours sa trachéotomie pour le moment et des difficultés respiratoires, les médecins assurent qu’il aura un “développement stable”.

"Par la grâce de Dieu, Gabriel est tout à fait approprié pour le développement et n'a pas de problèmes cérébraux", a confié la maman à l'agence de presse SWNS repris par The Mirror. "À part ses poumons, son corps est en excellente condition physique."

"Aussi complexe que l’état de Gabriel soit, quand vous entrez dans l'hôpital pour enfants de Vanderbilt, vous êtes frappé par une vague de gratitude lorsque vous voyez certaines des choses qui se passent avec ces enfants" a ajouté le papa.

La petite famille profite désormais de leur vie à trois dans une nouvelle maison. Elle espère que le petit garçon pourra un jour se défaire de sa trachéotomie.