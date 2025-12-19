Les médecins découvrent un bébé derrière un kyste ovarien de 10 kg

L'ESSENTIEL Suze Lopez allait se faire opérer pour retirer une tumeur ovarienne de 10kg. Mais son test de grossesse pré-opératoire est revenu positif.

Les médecins ont découvert qu'elle faisait une grossesse abdominale. Le bébé n'était pas dans son utérus mais dans son abdomen.

À quelques jours de Noël, l'hôpital Cedars-Sinaï a été le théâtre d’une naissance miraculeuse. Alors que l’équipe médicale se préparait à enlever une tumeur ovarienne de près de 10 kg à une patiente, ils ont découvert que la masse cachait un bébé quasiment à terme !

Le bébé se cachait derrière sa tumeur ovarienne

Suze Lopez, infirmière, se préparait à subir une opération pour se faire retirer un kyste ovarien de 10 kg qui grossissait depuis des années. Mais le test de grossesse obligatoire avant l'opération est revenu positif. "À cause du gros kyste ovarien qui grossissait depuis des années, il aurait pu s’agir d’un faux positif, voire d’un cancer de l’ovaire, explique la femme de 41 ans. De plus, j’avais des règles très irrégulières et je ressentais des douleurs abdominales. Je n’arrivais pas à croire qu’après 17 ans de prières et d’essais pour avoir un deuxième enfant, j’étais enfin enceinte."

Alors qu’elle annonçait la bonne nouvelle à son mari lors d’une soirée en amoureux, Suze a commencé à ressentir des douleurs abdominales. Elle a été conduite à l'hôpital Cedars-Sinaï. Les résultats des examens ont stupéfait les médecins. Ils avaient sous les yeux les images d’une grossesse abdominale, un phénomène très rare où l'ovule fécondé s'implante en dehors de l'utérus.

"Suze était enceinte, mais son utérus était vide, et un kyste ovarien bénin géant de plus de neuf kilos occupait une place considérable", explique le gynécologue Dr Ozimek dans un communiqué. "Nous avons alors découvert un bébé de sexe masculin presque à terme dans une petite cavité abdominale, près du foie, les fesses reposant sur l'utérus. Une grossesse aussi éloignée de l'utérus et qui continue de se développer est extrêmement rare."

Comme il était installé derrière le kyste, le fœtus poussait la tumeur vers l’avant au fur et à mesure qu’il se développait, conduisant sa maman à penser que la masse grossissait.

Il est très rare que l’enfant survive lors d’une grossesse abdominale, et la future maman fait face à des risques de complications très importants comme les hémorragies. "C’était bouleversant de voir ce bébé à terme, situé derrière une très grosse tumeur ovarienne, et non dans l’utérus. De toute ma carrière, je n’avais jamais entendu parler d’un cas aussi avancé dans la grossesse", confie le Dr Michael Manuel, oncologue gynécologique qui a été appelé pour retirer le kyste géant.

"Il nous a fallu trouver comment faire naître le bébé avec le placenta et ses vaisseaux sanguins encore attachés dans l'abdomen, retirer la très volumineuse masse ovarienne et tout faire pour sauver la mère et l'enfant."

"Ryu et Suze sont mes miracles"

Pour cette intervention risquée, une trentaine d’experts ont travaillé ensemble. Une équipe était dédiée au retrait du kyste et l’autre à la prise en charge du bébé. "Dès la naissance du bébé, Lopez a commencé à faire une grave hémorragie. Malgré une équipe d'anesthésistes obstétricaux spécialement formés et bien préparés, la situation était intense", se souvient l'anesthésiste Dr Michael Sanchez. "J'avais déjà mis en marche une machine spéciale permettant une transfusion rapide de produits sanguins, car chaque seconde compte. Nous avons utilisé 11 unités de sang."

Heureusement, l'opération s’est bien passé. Et malgré son arrivée étonnante, le nourrisson prénommé Ryu n’avait aucun problème de santé majeur. Il faisait 3,6 kg à sa naissance et affichait de jolis cheveux bruns.

Les parents du petit Ryu qui avaient espéré un deuxième enfant pendant plus d’une décennie, sont aux anges. "Il est notre cadeau. Et Ryu et Suze sont mes miracles", explique le papa Andrew Lopez. "Ils m'ont permis d'entrer dans la salle d'opération, et c'était dur de voir ce qu'elle endurait, et incroyable de voir Ryu naître. “J'apprécie chaque petite chose. Absolument tout. Chaque jour est un cadeau et je ne le gaspillerai jamais", confie Suze Lopez.