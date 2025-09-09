Grossesse extra-utérine : le foetus était dans son foie !

L'ESSENTIEL En Inde, une femme a appris avoir souffert de vomissements et de douleurs abdominales qu’elle avait un fœtus de 12 semaines dans son foie.

La grossesse a été interrompue pour sauver la vie de la patiente qui a été opérée.

Dans son cas, on parle de grossesse extra-utérine intrahépatique, qui concerne moins de deux douzaines de personnes dans le monde.

Quand le fœtus se loge dans le foie, on parle de "grossesse intrahépatique." Bien que cela soit rare, une femme de 30 ans originaire de Bulandshahr, dans l'Uttar Pradesh en Inde, s’est retrouvée dans cette situation. Tout a commencé par des vomissements et des douleurs abdominales persistantes, plus précisément présents depuis près de deux mois, qui l’ont poussé à consulter un médecin. La mère de deux ans se voit prescrire des antibiotiques pour traiter une potentielle infection au niveau de l’estomac. Un mois après le traitement, elle souffre toujours et décide de nouveau de demander un avis médical.

Un fœtus de 12 semaines identifié dans le lobe droit de son foie

La patiente est orientée vers un centre d'imagerie privé pour une IRM, selon le média Indian Today. Cet examen révèle la présence d’un fœtus de 12 semaines dans le lobe droit de son foie. Dans le détail, les battements cardiaques du fœtus ont été détectés lors de l’imagerie. Pour être surs, les professionnels de santé ont fait des examens supplémentaires qui ont confirmé le diagnostic. Étant donné qu’une grossesse extra-utérine intrahépatique ne peut pas être menée au-delà de 14 semaines en raison du risque grave qu'elles représentent pour la vie de la mère, la trentenaire a été orientée vers l'Institut indien des sciences médicales (AIIMS) de Delhi pour un traitement et des soins avancés. En général, une ablation chirurgicale est recommandée afin de prévenir des complications potentiellement mortelles. "Elle était alitée, toujours en proie à la douleur, avec un large bandage sur l'estomac couvrant 21 points de suture sur le côté droit de l'abdomen. Elle a dû compter sur son mari, Paramveer, pour tout faire : aller aux toilettes, s'asseoir dans le lit et changer de vêtements", a indiqué la BBC.

Grossesse extra-utérine intrahépatique : moins de deux douzaines de cas dans le monde

Pour rappel, une grossesse extra-utérine survient lorsqu'un ovule fécondé s'implante en dehors de l'utérus, le plus souvent dans la trompe de Fallope. La grossesse extra-utérine intrahépatique est une forme rare de grossesse où l'embryon se fixe à la surface du foie. Selon la littérature médicale, moins de deux douzaines de cas de ce type ont été recensés dans le monde sur plusieurs décennies. "Le foie étant bien irrigué, il sert de 'terre fertile' au fœtus dans les premiers jours, mais il finit par ne plus être viable", a expliqué, à la BBC, Mamta Singh professeur au département d'obstétrique-gynécologie de l'Institute of Medical Sciences, à Varanasi (Inde). En effet, le foie ne dispose pas de l'environnement structurel nécessaire au développement d'une grossesse. Par conséquent, l'embryon ne peut pas se développer normalement et, en l'absence de traitement précoce, la grossesse peut mettre la vie en danger.