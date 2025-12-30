Grippe : les médicaments homéopathiques ne remplacent pas le vaccin, rappelle l’ANSM

L'ESSENTIEL Les médicaments homéopathiques ne sont pas des vaccins contre la grippe.

Seule la vaccination permet de se protéger du virus.

Elle est particulièrement recommandée aux personnes à risque, notamment les femmes enceintes, les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques.

L’épidémie de grippe devrait atteindre son pic cette semaine en France. Toutes les régions françaises sont en phase épidémique, sauf La Réunion classée au niveau pré-épidémique, indiquait Santé Publique France dans son bulletin du 24 décembre. Dans ce contexte, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) rappelle que les médicaments homéopathiques ne sont pas des vaccins contre la maladie.

Grippe : les médicaments homéopathiques ne préviennent pas la maladie

"Des médicaments homéopathiques peuvent être traditionnellement utilisés dans la prévention et le traitement de l'état grippal (fièvre, frissons courbatures, etc.), mais ils ne sont ni autorisés ni efficaces dans la prévention de la grippe, indique l’agence dans un communiqué. On ne doit donc pas employer le terme de “vaccin homéopathique” pour parler de ces médicaments."

L’ANSM souligne que seuls les vaccins ont une efficacité prouvée dans la prévention des infections grippales. La vaccination ne permet pas toujours d’empêcher l’infection, mais elle réduit le risque de complications graves ou de décès. "Nous rappelons que les médicaments homéopathiques ne se substituent pas aux vaccins antigrippaux et ne protègent pas de la grippe : leur utilisation à la place du vaccin grippal représente une perte de chance importante pour les patients, notamment les personnes de plus de 65 ans et celles à risque de développer une grippe grave ou des complications", alerte l’organisme.

Vaccin contre la grippe : qui sont les personnes concernées ?

Pour personnes de 65 ans et plus, celles ayant des maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes en situation d’obésité, celles résidant dans des établissements de soins de suite ou un établissement médicosocial d’hébergement et certains professionnels dont les professionnels de santé, la vaccination est aujourd’hui recommandée. Dans ces différents cas, elle est entièrement prise en charge par l’Assurance Maladie. Une seule injection suffit pour administrer le vaccin anti-grippal.

Il est encore possible de se faire vacciner jusqu’au 31 janvier 2026, car la maladie sévit généralement jusqu’au printemps. "La prévention de la grippe repose sur la vaccination, mais également sur les mesures barrières qui permettent de limiter la dissémination des virus et la contamination : hygiène des mains, port d'un masque, aération des logements et isolement des personnes malades", complète l’ANSM. L’an dernier, plus de 17.500 personnes sont décédées à cause de la grippe en France.