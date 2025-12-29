Grippe : qui consulter en cas de symptômes ?

L'ESSENTIEL En cas de symptômes de la grippe, inutile d’aller directement à l’hôpital.

Le mieux est de consulter un médecin généraliste qui posera le diagnostic et vous prescrira le bon traitement.

Les personnes à risque de forme grave ou celles présentant des symptômes plus sévères, comme des troubles de la conscience ou de fortes difficultés respiratoires, doivent consulter rapidement un médecin généraliste.

La grippe touche l’ensemble des régions françaises, désormais toutes classées en épidémie, à l’exception de La Réunion, passée en pré-épidémie, selon le dernier bulletin de Santé publique France (SpF). À ce stade, l’activité reste néanmoins modérée en ville comme à l’hôpital. Mais lequel faut-il privilégier en cas de symptômes ?

Consulter son médecin généraliste en cas de symptômes de la grippe

Généralement, les personnes ressentent les symptômes de la grippe dans les 48 heures après avoir été contaminées. Ils peuvent se manifester par :

une fièvre élevée, environ 39 °C;

des frissons;

une fatigue intense;

une perte d’appétit;

des céphalées;

des douleurs musculaires et articulaires;

une toux sèche.

Dans ce cas, inutile d’aller à l’hôpital. Le mieux est de consulter un médecin généraliste qui établira le diagnostic et vous prescrira le traitement adéquat.

“Les soignants (de l’hôpital, ndlr) ne feront rien de plus que le médecin ou le pharmacien, en proposant un traitement symptomatique contre la fièvre et les signes respiratoires bénins”, explique Antoine Flahault, épidémiologiste et professeur à l’université Paris Cité – Inserm, à Actu.fr.

Appelez le 15 en cas de symptômes sévères

Mais la grippe peut aussi provoquer des symptômes plus graves :

gêne respiratoire et essoufflement au repos;

retour de la fièvre après une amélioration des symptômes;

toux avec crachats purulents ou présence de sang;

diarrhée accompagnée d’une déshydratation;

troubles de la conscience.

Dans ce cas, l’Assurance Maladie recommande de consulter très vite un médecin. Mais là encore, il n’est pas utile de se rendre directement à l’hôpital car le praticien de ville, après examen du patient, décidera si le patient doit ou non être hospitalisé. Néanmoins, en cas de détresse respiratoire sévère, vous pouvez appeler le 15 pour parler avec un professionnel de santé qui évaluera le degré de gravité et vous indiquera s’il faut aller aux urgences.

Même consigne pour les personnes à risque de forme grave. Celles de plus de 65 ans, atteintes d’une maladie chronique, sous traitement provoquant une immunodépression, mais aussi les femmes enceintes et les nourrissons doivent être rapidement vus par un médecin généraliste. Pour ces populations, le meilleur moyen de se protéger des formes graves de la grippe reste la vaccination, prise en charge à 100 % par l'Assurance Maladie pour les personnes à risques.

L’an dernier, l'épidémie de grippe était particulièrement forte. Selon le bilan dressé par SpF, elle a été à l’origine d’environ 17.600 décès toutes causes confondues en excès, 30.000 hospitalisations après passage aux urgences et près de 3 millions de consultations en ville.