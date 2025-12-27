Fêtes de fin d’année : où en est l’épidémie de grippe ?

L'ESSENTIEL Du 15 au 21 décembre, une poursuite de l'augmentation des indicateurs de la grippe dans toutes les classes d'âge, avec une activité modérée en ville comme à l'hôpital, a été observée.

La ministre de la Santé signale que le pic épidémique est "en phase d'arriver" et que les chiffres peuvent "réaugmenter (…) à la rentrée."

Elle insiste sur le respect des gestes barrières, "des mesures que tous les Français connaissent maintenant."

La semaine précédant Noël, soit du 15 au 21 décembre, l'activité grippale poursuivait sa progression dans l'ensemble des régions hexagonales, toutes en épidémie, selon le bulletin de Santé publique France, publié le 24 décembre. Dans le détail, le recours aux soins pour syndrome grippal en médecine de ville progressait dans toutes les classes d'âge, et particulièrement chez les enfants. "La part d'activité pour syndrome grippal SOS Médecins était d'intensité modérée dans toutes les classes d'âge." En ce qui concerne le nombre de passages aux urgences pour la grippe, le nombre, il était de 15.359, soit 4 % des passages (contre 2,8 % du 8 au 14 décembre). Au total, 2.546 personnes ont été hospitalisées après un passage pour syndrome grippal. Cela correspond à 3,3 % de l’ensemble des hospitalisations. "Parmi les 194 cas de grippe, 58 % avaient 65 ans ou plus. La présence d’au moins une comorbidité était rapportée pour 91 % des cas. Un virus de type A a été identifié dans 100 % des cas où le virus a été typé. Au total, 21 décès ont été signalés, dont 17 chez les 65 ans et plus."

Grippe : "À la rentrée, quand les gens reviennent, ça peut réaugmenter"

Face à l’intensification actuelle de la circulation des virus grippaux en France, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a, lors d’une visite au centre hospitalier Edouard Herriot à Lyon, indiqué que l'épidémie de grippe en France était "en phase d'arriver" à son pic , selon France 3 Auvergne Rhône-Alpes. Santé publique France estime que le pic devrait être atteint la dernière semaine de 2025 (72,5 % de probabilité) ou lors des premiers jours de 2026 (22,5 %). "On sait aussi d'expérience que tous les ans à la rentrée, là ça va être le 5 janvier, quand les gens reviennent d'avoir bougé dans les différentes familles ou lieux de vacances, quand ils reviennent, on sait que ça peut réaugmenter" les chiffres.

Se vacciner et adopter les gestes barrières pour éviter la grippe

Le moyen le plus efficace de se protéger de la grippe ? La vaccination. Au 30 novembre 2025, les couvertures vaccinales de la grippe sont estimées à 38,1 % chez l’ensemble des personnes ciblées, 44,2 % chez les 65 ans et plus et 21,3 % chez les moins de 65 ans à risque de grippe sévère, d’après les données de Santé publique France. Ces estimations sont supérieures à celles observées à la même date en 2024. Cependant, "encore une fois, je le redis, il est encore temps de se faire vacciner", a insisté la ministre. Pour rappel, la vaccination conjointe contre la Covid-19 et contre la grippe saisonnière est possible. Les deux vaccins sont administrés dans le même temps, sur deux sites d'injection différents.

Durant sa visite, Stéphanie Rist a aussi insisté sur l’adoption systématique et par tous des gestes barrières (lavage des mains, aération des pièces et port du masque en cas de symptômes). Ce sont "des mesures que tous les Français connaissent maintenant."