Ostéoporose : cet aliment consommé durant les fêtes aide à lutter contre cette maladie

L'ESSENTIEL En utilisant une technique, appelée hydrolyse enzymatique assistée par ultrasons, des scientifiques ont isolé des peptides bioactifs présents dans les huîtres.

Ces molécules obtenues présentaient de puissantes activités antioxydantes et anti-ostéoporotiques dans les cellules endommagées par le stress oxydatif.

En outre, elles stimulaient « la prolifération, la différenciation et la minéralisation des cellules ostéogéniques », qui sont importantes à la création, la croissance et le développement des os.

Caractérisée par une diminution de la masse de l’os et une dégradation de la structure du tissu qui le compose, l’ostéoporose est deux à trois fois plus fréquente chez la femme que chez l’homme, en raison de la ménopause. Selon l’Assurance Maladie, 39 % des Française souffrent de cette maladie diffuse du squelette autour de l’âge de 65 ans. Chez celles âgées de 80 ans et plus, cette proportion monte à 70 %. Afin de prévenir cette affection, il convient d’adopter une bonne hygiène de vie, en mangeant équilibrée, en augmentant ses apports en calcium et vitamine D, en pratiquant une activité physique, en maintenant son poids à un niveau satisfaisant et en limitant sa consommation d’alcool et de tabac.

Des ultrasons pour isoler les peptides d’huître

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Ultrasonics Sonochemistry, des scientifiques de l’université de Shenzhen ont trouvé un autre moyen de prévenir le développement de l’ostéoporose. Ces derniers ont isolé des peptides bioactifs présents dans les huîtres grâce à une méthode appelée hydrolyse enzymatique assistée par ultrasons. Les résultats ont montré que cette technique augmentait significativement la teneur en peptides, le pouvoir antioxydant (piège les radicaux libres) et le pouvoir réducteur du fer dans le sang. Ici, l’action antioxydante aide à protéger les os, plus précisément les cellules, du vieillissement.

Ostéoporose : les peptides d’huître stimulent la prolifération des cellules qui construisent l'os

"Il est important de noter que les peptides d’huître ont efficacement stimulé la prolifération, la différenciation et la minéralisation des cellules ostéogéniques (les seules cellules osseuses capables de se diviser)", peut-on lire dans les travaux. Des expériences cellulaires complémentaires ont révélé que ces deux nouveaux peptides, DSQLAPFRF et HFNPRL, présentaient de puissantes activités antioxydantes et anti-ostéoporotiques dans les cellules endommagées par le stress oxydatif. Ainsi, les auteurs en concluent que l'hydrolyse enzymatique douce assistée par ultrasons s'est avérée efficace pour produire des peptides bioactifs à partir d'huîtres et ces peptides nouvellement identifiés présentent un potentiel pour la prévention de l'ostéoporose, dont le traitement a pour but de prévenir la survenue de fractures.