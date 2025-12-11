Ostéoporose : pourquoi il vaut mieux boire du thé que du café

L'ESSENTIEL Une étude australienne montre que le thé pourrait légèrement améliorer la densité osseuse des femmes âgées.

Le café, consommé modérément, semble sans danger... jusqu’à cinq tasses par jour.

"Notre étude ne signifie pas qu’il faut abandonner le café ou se mettre à boire des litres de thé", nuancent les chercheurs.

Quelques tasses pour nos os. Une nouvelle étude de l’Université Flinders, en Australie, apporte un éclairage inédit sur les effets du café et du thé sur la santé osseuse des femmes âgées, à l'heure où l’ostéoporose, une pathologie liée au vieillissement qui se caractérise par une perte de densité osseuse et une dégradation de son tissu, touche une femme sur trois après 50 ans. Spoiler : une de ces deux boissons consommées quotidiennement dans le monde entier pourrait jouer un rôle discret mais significatif dans la prévention.

Une étude sur dix ans et près de 10.000 femmes

Publiée dans la revue Nutrients, la recherche a suivi 9.800 femmes de 65 ans et plus pendant une décennie. Tout en recueillant leurs habitudes de consommation de café et de thé, les chercheurs ont mesuré régulièrement leur densité minérale osseuse (DMO) au niveau de la hanche et du col du fémur. Ces zones sont particulièrement sensibles au risque de fracture, principal enjeu de l’ostéoporose.

Verdict : les buveuses de thé présentent une DMO légèrement supérieure au niveau de la hanche par rapport aux non-consommatrices. À l’échelle individuelle, la différence semble minime, mais "même de petites améliorations de la densité osseuse peuvent entraîner moins de fractures à l’échelle d’une population", affirme le professeur Enwu Liu, chercheur en chef de l’étude, dans un communiqué.

Le café : avec modération

Concernant le café, les chercheurs sont plus nuancés. Jusqu’à trois tasses par jour, aucun effet négatif n’a été observé. En revanche, au-delà de cinq tasses quotidiennes, une baisse de la DMO a été mesurée. Ce n’est pas tout : les femmes ayant une forte consommation d’alcool voyaient les effets négatifs du café amplifiés, tandis que les femmes souffrant d’obésité tiraient un bénéfice particulier du thé.

Ryan Liu, coauteur de l’étude, avance une explication : "Les catéchines du thé favoriseraient la formation osseuse et ralentiraient sa résorption. Le café, lui, contient de la caféine qui peut perturber l’absorption du calcium, bien que ces effets soient souvent modérés et atténués par l’ajout de lait."

Malgré des résultats statistiquement significatifs, les auteurs appellent à la mesure. "Notre étude ne signifie pas qu’il faut abandonner le café ou se mettre à boire des litres de thé", souligne le professeur Liu. Il n’empêche : en complément du calcium et de la vitamine D, "savourer une tasse de thé par jour pourrait être un geste simple pour préserver ses os avec l’âge".