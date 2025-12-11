Les clignements des yeux révèlent notre niveau de concentration

L'ESSENTIEL Le clignement des yeux diminue quand l’attention auditive augmente.

Cela renforce l’idée que l’effort mental, et non les conditions visuelles, influence le clignement.

Le clignement pourrait ainsi devenir un indicateur fiable et peu intrusif pour mesurer l'effort cognitif.

Et si nos paupières trahissaient notre niveau de concentration ? Une nouvelle recherche de l’Université Concordia, au Canada, révèle que le clignement des yeux ne relève pas d’un simple automatisme : il pourrait bien être un indicateur de notre effort cognitif, notamment lorsque nous écoutons quelqu'un parler dans un environnement bruyant.

Quand nos paupières s'adaptent à notre attention

Dans cette étude publiée dans la revue Trends in Hearing, les chercheurs ont réalisé deux expériences impliquant une cinquantaine d’adultes. Les participants, équipés de lunettes de suivi oculaire et d’un casque audio, devaient écouter des phrases prononcées dans une pièce insonorisée. Pendant ce temps, le bruit de fond variait d’un niveau très faible à très élevé. Résultat : les clignements des yeux diminuaient de façon significative pendant l'écoute, et encore davantage lorsque le bruit ambiant compliquait la compréhension.

Pénélope Coupal, autrice principale des travaux, explique dans un communiqué : "Nous voulions savoir si le clignement était influencé par des facteurs environnementaux, et comment il se liait aux fonctions exécutives. Y a-t-il un moment stratégique pour cligner afin de ne rien rater ?" La réponse est oui, selon la chercheuse : "Nous ne clignons pas au hasard. En réalité, nous clignons systématiquement moins quand une information importante est transmise."

Un marqueur pour mesurer l’effort cognitif ?

L'équipe a également constaté que ce phénomène se maintenait quelle que soit la luminosité (sombre, moyenne ou forte), ce qui renforce l’idée que l’effort mental, et non les conditions visuelles, influence le clignement. Cette découverte pourrait avoir des applications concrètes en santé : "Notre étude suggère que le clignement est associé à une perte d’informations, visuelle comme auditive", affirme Mickael Deroche, co-auteur et professeur en psychologie. D'où notre tendance à le réprimer lorsqu'une information essentielle arrive...

Jusqu'ici considéré comme peu important dans les études sur la vision, le clignement des yeux pourrait devenir un indicateur fiable et peu intrusif pour mesurer l'effort cognitif, que ce soit en laboratoire ou dans des situations réelles. Une prochaine étude, dirigée par la chercheuse Charlotte Bigras, prévoit d’ailleurs d’examiner plus précisément les pertes d’information provoquées par chaque clignement.