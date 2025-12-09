Une simple analyse de sang pourrait aider à évaluer les risques d'ostéoporose

L'ESSENTIEL L’ostéoporose se caractérise par une diminution de la masse osseuse et une détérioration de la structure osseuse.

Des chercheurs ont découvert un lien entre l'ostéoporose et le taux dans le sang d'une enzyme, appelée phosphatase alcaline.

Ils propose d'utiliser le taux d'ALP sérique total de 72 UI/L comme "seuil provisoire" pour sensibiliser les patients à leurs risques.

L'ostéoporose, maladie caractérisée par une perte de densité de l’os, touche 5,5 % de la population et est à l’origine de près de 490.000 fractures chaque année en France. Mais, en raison notamment du vieillissement de la population, le poids de la pathologie pourrait augmenter dans les années à venir.

Des chercheurs de l'université de médecine de Chongqing (Chine) ont mené une étude pour trouver de nouveaux biomarqueurs de l'ostéoporose pour améliorer la prévention et la prise en charge de la maladie. Ils en ont identifié un, qui présente en plus l’avantage de pouvoir être mesuré lors d’une prise de sang de routine.

Ostéoporose : le taux d’enzymes phosphatases alcalines est lié à la maladie

Pour identifier des biomarqueurs de l’ostéoporose, les chercheurs ont repris les dossiers des 12.835 adultes ayant fait des examens – dont des analyses de sang et des radios osseuses, dans l'hôpital universitaire de Chongqing entre 2019 et 2024. 9,5 % des participants ont reçu un diagnostic d’ostéoporose.

Les analyses des données ont trouvé un lien entre l'ostéoporose et les phosphatases alcalines (ALP). Il s’agit d’enzymes fabriquées par plusieurs tissus du corps, dont les os, le foie ou encore le placenta lors des grossesses. Les chercheurs ont en effet remarqué qu’un taux sérique total d'ALP plus élevé est systématiquement associé à une plus grande probabilité d'ostéoporose.

"Les relations entre l'ALP et l'ostéoporose étaient plus fortes chez les populations plus jeunes, féminines et métaboliquement saines avec des enzymes hépatiques normales", précisent les auteurs dans leur article paru dans la revue Frontiers in Endocrinology.

Ils ont déterminé qu’avoir un taux d’ALP de 72 UI/L de sang pouvait être un facteur prédictif de la maladie.

Ostéoporose : un biomarqueur pour sensibiliser et favoriser une prise en charge précoce

Les chercheurs reconnaissent que de nouvelles études sont nécessaires pour confirmer le lien qu’ils ont découvert entre l’ostéoporose et les phosphatases alcalines ainsi que l’exactitude de la valeur prédictive mise en lumière.

Toutefois, en attendant leur réalisation, ils proposent de considérer un taux d'ALP sérique total de 72 UI/L "comme un seuil provisoire pour initier des conseils sur la santé osseuse lors des consultations médicales des adultes".