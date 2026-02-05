Grippe : où en est l’épidémie ?

L'ESSENTIEL La grippe continue de circuler dans l’ensemble des régions françaises, mais son intensité baisse.

Dans l’Hexagone, l’Île-de-France est passé en post-épidémie.

"La part de la grippe parmi les décès déclarés par certificat électronique continuait de diminuer."

Le virus de la grippe circule toujours activement en France. D’après le dernier bulletin de Santé publique France, publié ce 4 février, les régions sont en épidémie, excepté l’Île-de-France et Mayotte, passées en post-épidémie les semaines précédentes, et La Réunion, revenu à son niveau de base. Cependant, du 26 janvier au 1er février, le recours aux soins pour syndrome grippal a diminué dans toutes les classes d'âge en ville comme à l'hôpital. "Les indicateurs se situaient à un niveau d'intensité faible en ville, faible à modéré aux urgences. (…) La part de la grippe parmi les décès déclarés par certificat électronique et le nombre d'épisodes de cas groupés d’infections respiratoires aiguës signalés en établissements médico-sociaux et exclusivement attribués à la grippe continuaient de diminuer." Face à ces données, l’Institut Pasteur et Santé publique France prévoient une poursuite de la baisse du recours aux soins pour grippe au cours des quatre prochaines semaines.

Grippe : 46,3 % des personnes ciblées par la campagne sont vaccinées

Côté vaccination, dont la campagne est prolongée jusqu’au 28 février, les couvertures pour la grippe sont estimées à 46,3 % chez l’ensemble des personnes ciblées, 53,3 % chez les 65 ans et plus et 27,1 % chez les moins de 65 ans à risque de grippe sévère au 31 décembre 2025. "Ces estimations sont supérieures à celles observées à la même date en 2024." Pour rappel, la saison grippale 2024-2025 a été l’une des plus sévères. Elle a été caractérisée par une épidémie précoce et d’une durée de 12 semaines, une intensité très élevée en médecine de ville (avec près de trois millions de consultations pour syndrome grippal), une sévérité marquée dans toutes les classes d’âge (avec 30.000 hospitalisations après passage aux urgences pour grippe), un fort impact de l’épidémie en termes de mortalité et une co-circulation inhabituelle des trois virus A(H1N1)pdm09, A(H3N2) et B/Victoria.

Que sait-on de l’efficacité du vaccin antigrippal ?

Pour la saison 2025-2026, les vaccins protègent contre ces trois souches de virus. Ceux disponibles sont "Flucelvax, Influvac, et Vaxigrip", qui peuvent être administrés à toute la population éligible, y compris aux enfants de 2 à 17 ans sans comorbidités. Pour les plus de 65 ans, l’injection se fait avec l’Efluelda et le Fluad. D’après Santé publique France, les premières estimations de l’efficacité en vie réelle du vaccin contre la grippe indiquent une efficacité à 36,4 % tous âges confondus. "Il s'agit d'un niveau d'efficacité modéré pour le vaccin grippe, similaire à d'autres estimations préliminaires au niveau international et supérieur à l'attendu, compte tenu notamment de la forte divergence antigénique du sous-clade K vis-à-vis de la souche A(H3N2) incluse dans le vaccin utilisé cet hiver." Afin de prévenir les risques de contracter la grippe, il convient également, en plus de la vaccination, appliquer les gestes barrières.