Perte de cheveux : ce nouveau traitement peut-il faire des miracles ?

L'ESSENTIEL Le Breezula est un traitement topique prometteur contre la calvitie masculine.

Il agit localement en bloquant la DHT, l'hormone responsable de la chute de cheveux.

Encore en phase d'évaluation, il pourrait être disponible en 2027.

L’alopécie androgénétique, cause de la calvitie masculine, touche près d'un homme sur deux après l’âge de 50 ans. Elle peut avoir des répercussions sur l'image et l’estime de soi, voire la vie sociale. Depuis plus de trente ans, les hommes en quête d'une solution durable contre la chute de cheveux se tournent vers deux traitements déjà bien connus : le minoxidil et la finastéride. Des solutions efficaces, mais non sans effets secondaires parfois redoutables : troubles de la libido, dépression, idées suicidaires. Mais aujourd'hui, une nouvelle molécule pourrait changer la donne : le Breezula. Que peut-on en attendre ?

Une densité capillaire multipliée par cinq ?

Le Breezula est un gel à base de clascotérone. Ce médicament topique, c’est-à-dire appliqué directement sur la peau, agit localement en bloquant la dihydrotestostérone (DHT), l’hormone responsable de la miniaturisation des follicules pileux (le mécanisme au cœur de la calvitie masculine), sans passer par la circulation sanguine. Une différence de taille, car elle pourrait éviter les effets indésirables systémiques. De plus, le mode d'application – deux fois par jour directement sur le cuir chevelu – le rend simple d'utilisation au quotidien. Cette approche plus ciblée pourrait intéresser tout particulièrement les hommes jeunes ou réticents aux traitements oraux à long terme.

Testé pendant plusieurs mois sur 1.465 hommes atteints de calvitie légère à modérée, le Breezula a montré une augmentation significative de la densité capillaire dans les zones traitées, comparée au placebo. Son fabricant Cosmo Pharmaceuticals rapporte des gains allant de 168 % à 539 %, selon les formulations. Sur TF1, le Dr Vincent Valinducq confirme que "le Breezula multiplierait par cinq la densité capillaire en seulement six mois".

A noter également que les effets secondaires restent modérés : rougeurs, démangeaisons ou légères irritations, sans complications hormonales systémiques relevées jusqu'ici. Cette bonne tolérance est essentielle pour une utilisation prolongée, car, comme le rappelle le médecin, l'effet s'estompe à l'arrêt du traitement.

Vers une commercialisation en 2027

Malheureusement, pour les plus dégarnis d’entre nous, le traitement ne fait pas de miracles : il stimule les follicules encore actifs, mais ne recrée pas ceux qui sont déjà détruits. Il convient donc aux hommes aux premiers stades de la calvitie, mais pas à ceux ayant déjà tout perdu...

Si les résultats préliminaires sont prometteurs, le Breezula n'est pas encore disponible à la v vente. Le produit attend l'autorisation des agences sanitaires américaine (FDA) et européenne (EMA). Les experts tablent sur une possible mise sur le marché autour de 2027. Il faudra aussi attendre les résultats d’autres essais cliniques pour confirmer l'efficacité du traitement sur le long terme et dans des conditions réelles d'utilisation. En attendant, il faut rappeler que les produits présentés comme du Breezula vendus en ligne sont soit inefficaces, soit dangereux. La prudence est donc de mise.