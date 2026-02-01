Se coucher tard, est-ce une conduite à risque ?

L'ESSENTIEL Chez les adultes d’âge moyen et les personnes âgées, celles ayant un chronotype "vespéral" (c’est-à-dire tardif) présentent une santé cardiovasculaire globale nettement moins bonne.

Ce constat serait particulièrement observé chez les femmes.

"L'augmentation du risque de maladies cardiaques chez les personnes du soir est largement attribuable à de mauvaises habitudes de vie et à des facteurs favorisant la santé cardiovasculaire, notamment le tabagisme et un sommeil insuffisant."

Mauvaise alimentation, tabagisme, sommeil insuffisant ou irrégulier… Les personnes qui se couchent tard sont peut-être plus susceptibles d'adopter des comportements à risque pour la santé cardiovasculaire. C’est la conclusion tirée par des chercheurs du Brigham and Women's Hospital et de la Harvard Medical School (États-Unis) après avoir mené une étude publiée dans la revue Journal of the American Heart Association.

8 % des participants se couchent vers 2h du matin

Dans le cadre des travaux, l’équipe ont recruté 322.777 personnes, âgées de 39 à 74 ans, dont les données médicales ont été enregistrées par à la UK Biobank. Les participants ne présentaient aucune maladie cardiovasculaire au début du suivi. Il leur a été demandé de remplir un questionnaire sur leurs habitudes afin d'évaluer l'impact du chronotype, la préférence naturelle d'un adulte pour ses cycles veille-sommeil, sur sa santé cardiovasculaire. "Le score LE8 a été calculé à partir de 8 facteurs de risque cardiovasculaire et varie de 0 à 100, les scores les plus élevés indiquant une meilleure santé cardiovasculaire. Un événement cardiovasculaire incident a été défini comme un premier infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral."

Environ 8 % des volontaires ont déclaré être des "couche-tard", caractérisés par un coucher tardif (par exemple à 2h du matin) et une activité maximale en fin de journée. Les personnes indiquant être "des lève-tôt", plus actifs en début de journée et se couchant tôt (par exemple à 21h), représentaient environ 24 % de l'échantillon. Environ 67 % des participants ont été classés comme ayant un chronotype "intermédiaire" s'ils ont déclaré ne pas être sûrs ou s'ils ont indiqué n'être ni du matin ni du soir.

AVC, crise cardiaque : les risques cardiaques augmentent chez les oiseaux de nuit

Après un suivi d’environ 14 ans, 17.584 événements cardiovasculaires incidents, dont 11.091 infarctus du myocarde et 7.214 accidents vasculaires cérébraux, ont été recensés. Les résultats ont montré que les adultes présentant un chronotype "vespéral" (c’est-à-dire tardif) avaient une prévalence 79 % plus élevée du score de santé cardiovasculaire globalement faible par rapport à ceux ayant un chronotype intermédiaire. Dans le détail, sur une période d'environ 14 ans, les couche-tard présentaient un risque accru de 16 % de subir un infarctus ou un AVC. À l'inverse, les personnes matinales avaient une prévalence de scores de santé cardiaque faibles inférieure de 5 %.

Le chronotype tardif était plus fortement lié à de faibles scores de santé cardiovasculaire chez les femmes que chez les hommes. "L'augmentation du risque de maladies cardiaques chez les personnes du soir est largement attribuable à de mauvaises habitudes de vie et à des facteurs favorisant la santé cardiovasculaire, notamment le tabagisme et un sommeil insuffisant."

Des "médicaments plus efficaces lorsqu'ils sont pris à un moment précis des rythmes circadiens pertinents"

Selon les auteurs, le chronotype de chaque personne devrait être pris en compte pour déterminer le moment idéal des interventions ou des traitements. "Les oiseaux de nuit souffrent souvent d'un décalage circadien, ce qui signifie que leur horloge biologique interne peut ne pas être synchronisée avec le cycle naturel jour-nuit ou leurs horaires quotidiens habituels", a déclaré Sina Kianersi, qui a dirigé les recherches. "Certains médicaments ou thérapies sont plus efficaces lorsqu'ils sont pris à un moment précis des rythmes circadiens pertinents, et ce moment varie selon que l'on soit du matin, du soir ou intermédiaire", a ajouté Kristen Knutson, docteur en philosophie, membre de l'American Heart Association.