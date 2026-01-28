Risque cardiaque : il augmente chez l’homme dès cet âge précoce

L'ESSENTIEL Les hommes présentent un risque accru de maladie cardiaque dès 35 ans.

Ce décalage persiste malgré des facteurs de risque similaires entre les sexes.

Une prévention plus précoce, notamment chez les jeunes hommes, est cruciale.

Le cœur des hommes commencerait à faiblir bien plus tôt qu’on ne le pense. C'est la conclusion d'une vaste recherche conduite aux Etats-Unis sur plus de trois décennies, publiée dans le Journal of the American Heart Association, qui montre que les hommes commencent à développer des maladies cardiaques plusieurs années avant les femmes, parfois dès le milieu de la trentaine. Un âge précoce qui devrait nous inviter à remettre en cause nos stratégies de prévention cardiovasculaire.

Un risque cardiaque qui grimpe dès 35 ans

Les données proviennent de l'étude CARDIA, qui a suivi plus de 5.100 adultes américains noirs et blancs âgés de 18 à 30 ans dès le milieu des années 1980 jusqu'en 2020. Les chercheurs ont ainsi pu déterminer le moment exact où les risques cardiovasculaires divergent entre les sexes. Résultat : les hommes atteignent un taux d'incidence de 5 % pour les maladies cardiovasculaires (infarctus, accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque) vers 50,5 ans, soit sept ans plus tôt que les femmes (57,5 ans). Le fossé se creuse dès l'âge de 35 ans, où le risque chez les hommes s'accélère nettement.

"Ce décalage dans le temps peut paraître précoce, mais la maladie cardiaque se développe sur des décennies, avec des marqueurs détectables dès le début de l'âge adulte", explique Alexa Freedman, autrice principale de l'étude et professeure adjointe en médecine préventive à la Northwestern University, dans un communiqué.

Malgré une convergence des facteurs de risque classiques entre les sexes (tabagisme, tension artérielle, diabète...), les hommes continuent de développer des maladies coronariennes plus tôt que les femmes. L'hypertension, plus fréquente chez les hommes jeunes, explique en partie cet écart, même si d'autres facteurs biologiques ou sociaux sont probablement en jeu, soulignent les auteurs.

Des soins préventifs trop tardifs, surtout chez les hommes

L'étude relance ainsi la question du bon moment pour amorcer les dépistages, alors qu’aujourd'hui, les efforts de prévention ciblent majoritairement les plus de 40 ans. Or, dès la trentaine, les nouveaux outils de l'American Heart Association, comme les "équations PREVENT", permettent de mieux anticiper les risques. Mais encore faut-il que les jeunes hommes consultent : aux États-Unis, les femmes de 18 à 44 ans sont quatre fois plus nombreuses à avoir des visites médicales régulières, souvent liées à leur santé gynécologique. "Nos résultats suggèrent qu'encourager les visites de soins préventifs chez les jeunes hommes pourrait être une opportunité importante pour améliorer la santé cardiaque", insiste Alexa Freedman.