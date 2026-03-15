L’IA peut-elle vraiment prédire le risque de violences conjugales ?

L’intelligence artificielle deviendra-t-elle un outil de lutte contre les violences conjugales ? Selon une étude, parue dans une revue spécialisée, npj women’s health, un modèle d’IA serait capable d’identifier les patients à risque d’en être victime.

Violences conjugales : des situations parfois difficiles à repérer

"La violence conjugale désigne les abus commis par un partenaire actuel ou ancien, entraînant des conséquences graves telles que des blessures potentiellement mortelles, des douleurs chroniques et des troubles de santé mentale, rappellent les auteurs, des chercheurs de la faculté de médecine d'Harvard à Boston. (…) De nombreux cas de violences conjugales ne sont pas diagnostiqués, ce qui entraîne des occasions manquées d’intervention précoce." Aujourd’hui, les outils de dépistage permettent de détecter seulement une fraction des cas. "Pendant des décennies, notre système de santé s'est largement appuyé sur les déclarations des patients pour identifier les violences conjugales, laissant de nombreux cas non diagnostiqués et sans prise en charge", souligne le Dr Bhati Khurana, auteur principal de cette recherche.

Pour mieux détecter les personnes victimes de ces violences, le spécialiste et ses collègues se sont intéressés à des sources de données accessibles et pertinentes : les dossiers cliniques et d’imagerie. "Les radiologues sont particulièrement bien placés pour reconnaître les signes de violences conjugales, notamment la fréquence de certains schémas de traumatismes physiques", précisent-ils.

IA : un outil capable de détecter précocement les violences conjugales

Dans leurs travaux, ils ont analysé les données hospitalières sur plusieurs années de près de 850 patientes victimes de violences conjugales et de 5.200 patientes témoins non victimes. Deux modèles d'IA distincts ont été mis au point : l’un sous forme de tableau et l’autre dit non-structuré. L’équipe a également développé un modèle multimodal fusionnant données structurées et non-structurées. "Tous les modèles ont obtenu d'excellents résultats lors de l’étude, indiquent les auteurs. Cependant, le modèle multimodal de fusion a surpassé les autres modèles (…), avec un taux de réussite de 88 %. Le modèle tabulaire et le modèle de fusion permettent tous deux de détecter le risque de violence conjugale en moyenne plus de trois ans avant l'admission des patients dans les centres d'intervention hospitaliers spécialisés."

IA et violence conjugale : de futurs outils de dépistage ?

Pour les chercheurs, ces outils d’IA pourraient, à l’avenir, aider les professionnels de santé à aborder le sujet des violences conjugales avec leurs patients et à les orienter vers les ressources de soutien appropriées. "Ces outils d'IA ne sont pas destinés à établir des diagnostics définitifs", soulignent-ils. "Compte tenu de la prévalence de ces cas, cet outil pourrait constituer un atout majeur pour la santé publique", estime le Dr Qi Duan, directeur de la Division des technologies de l’informatique de la santé à l’Institut national d’imagerie biomédicale et de bio-ingénierie des NIH, les Instituts nationaux de la santé américains. Sur le site de leur projet, les scientifiques ont déjà établi des recommandations pour les professionnels de santé : l’objectif est de les aider à accompagner et soutenir les patients, notamment pour recueillir leur parole, sans jamais la forcer.



En France, selon le Ministère de l'intérieur, plus de 270.000 personnes ont été victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire en 2024.