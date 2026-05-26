Faire rire les enfants est bon pour leur cerveau

Le rire est bon pour la santé. Il contribue même au bon développement cérébral des enfants. Une spécialiste de la petite enfance le confirme dans un ouvrage appelé The Brain that loves to laugh, aux éditions Taylor & Francis Group. Le Dr Jacqueline Harding y explique comment le rire peut renforcer le cerveau des plus jeunes face aux difficultés et favoriser leur ouverture à l’apprentissage.

Comment le rire participe au développement cérébral ?

Cette spécialiste a mené des recherches approfondies sur le sujet. "L'espoir et l'humour, semble-t-il, ne sont pas seulement un agrément, mais bien les fondements d'un développement sain, déclare-t-elle. Lorsque nous voyons des enfants rire, nous sommes témoins de la brillance du cerveau en action : apprendre, se connecter et grandir." Elle qualifie le rire de phénomène biologique complexe, qui a une influence sur le rythme cardiaque, le système immunitaire et la mémoire. "Il diminue les hormones du stress, le cortisol et l'adrénaline, et augmente la production de dopamine, de sérotonine et d'endorphines, les ‘hormones du bonheur’, poursuit-elle. (…) Il précède le développement neuronal du langage et active un vaste réseau de régions cérébrales, notamment les aires motrices et le cortex préfrontal."

La chercheuse indique que des études de neuro-imagerie montrent que le rire joue un rôle important dans l'activité cérébrale, "car l'humour est exigeant sur le plan cognitif et stimule la neuroplasticité". Il incite le cerveau à anticiper et à résoudre les tensions entre des idées contradictoires, devenant ainsi un exercice mental qui stimule la pensée créative et active la mémoire de travail et les lobes frontaux. D’autres travaux ont prouvé que le rire favorise le développement des compétences sociales et de l'intelligence émotionnelle. "Cela ne signifie pas pour autant que les parents doivent enchaîner les blagues, précise-t-elle, mais simplement partager des moments de jeu et de rire entre parents et enfants, avec des regards, des sourires, une proximité physique et une attention conjointe portée à une activité, peut renforcer le lien."

Rire permet d’améliorer la résilience émotionnelle des enfants

Le Dr Jacqueline Harding constate également que l’humour peut améliorer la résilience d'un enfant face aux événements stressants. "Chez l'enfant, le système limbique, qui régule des fonctions telles que les émotions, le comportement et la mémoire à long terme, se développe parallèlement aux fonctions exécutives du cerveau qui nous aident à planifier, évaluer et prendre des décisions, développe la spécialiste. Ainsi, les premières expériences émotionnelles s'inscrivent dans la structure même du cerveau. En d'autres termes, l'état émotionnel des jeunes enfants influence directement leur façon d'appréhender le monde." En cas de traumatisme, le rire est aussi une façon d'alléger la pression sur le système nerveux des enfants. "Cela peut les aider à retrouver un sentiment de sécurité et à s'ouvrir à de nouvelles expériences", indique-t-elle.

Pour l'autrice, l'humour est aussi essentiel pour le bon développement des enfants au niveau scolaire. Cela favoriserait le lien humain et stimulerait le système nerveux, créant ainsi un environnement bien plus propice à l’apprentissage. "Peut-être, qui sait, qu’un jour, la valeur de l’espoir, de l’humour et du lien humain sera enfin reconnue à sa juste valeur", espère-t-elle.