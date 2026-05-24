Comment reconnaître une dépendance «invisible»

L'ESSENTIEL Certains comportements peuvent s’installer au point de ne plus relever d’un simple choix.

La personne ne fait plus seulement “par envie”, mais ressent un besoin difficile à différer.

Ces manifestations restent souvent discrètes, ce qui explique pourquoi elles passent longtemps inaperçues.

Si nous traversons tous des périodes où certaines activités deviennent des refuges (travail, écrans, achats ou sport), pour certains, ces comportements s’installent au point de ne plus relever d’un simple choix. Contrairement aux addictions avec substances, les dépendances comportementales s’intègrent dans le quotidien sans alerter immédiatement.

La bascule de l’habitude au besoin

Un élément clé de l’addiction invisible est la perte de liberté face au comportement. Au départ, si l’activité procure du plaisir, avec le temps, elle peut devenir un moyen de soulager une tension interne, une anxiété ou un inconfort émotionnel. La personne ne fait plus seulement “par envie”, mais ressent un besoin difficile à différer.

Il peut s’agir, par exemple, de travailler intensément pour se sentir valorisé, mais progressivement ne plus pouvoir s’arrêter sans ressentir de malaise. Ce qui doit alerter n’est pas l’activité en elle-même, mais la place centrale qu’elle prend et la difficulté à la réguler.

Des signes discrets mais révélateurs au quotidien

Les dépendances invisibles évoluent souvent de façon progressive. Certains signaux peuvent orienter, comme une préoccupation constante pour l’activité, une augmentation des ressources investies (temps, argent...), et un inconfort marqué quand elle n’est pas accessible. La personne peut alors ressentir de l’irritabilité, une agitation ou une sensation de manque.

Il est aussi fréquent que l’impact de son comportement soit minimisé et que la personne évite d’en parler, non par mauvaise volonté, mais par crainte d’être jugée. On peut aussi observer un déséquilibre dans les autres sphères de vie, comme un isolement progressif, une fatigue ou un désinvestissement des relations. Ces manifestations restent souvent discrètes, ce qui explique pourquoi elles passent longtemps inaperçues.

Le rôle essentiel du dialogue et du soutien

Une approche basée sur la critique ou la pression risque de renforcer le repli. À l’inverse, une communication empathique permet d’ouvrir un espace sécurisant. Cela peut être d’exprimer son inquiétude avec des mots simples, centrés sur son ressenti, pour favoriser une prise de conscience sans culpabilisation.

L’objectif n’est pas de contraindre la personne qui souffre, mais de comprendre ce que l’activité vient apaiser. Dans certains cas, un accompagnement professionnel par un addictologue peut aider à retrouver un équilibre et à développer d’autres stratégies pour gérer les émotions.

En savoir plus : "Addictions" d'Amine Benyamina.