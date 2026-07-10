Cancer de la bouche : bientôt un dépistage salivaire en une heure ?

L'ESSENTIEL Un test par simple brossage de la bouche pourrait détecter un cancer en moins d'une heure.

Il éviterait plus de 90 % des biopsies invasives inutiles.

Cette innovation pourrait améliorer le dépistage précoce et le suivi des patients à risque.

Détecter un cancer de la bouche sans bistouri, en moins d'une heure et avec une simple brosse : ce qui semblait encore relever de la médecine du futur pourrait bientôt devenir une réalité. Une étude publiée dans la revue Biomarker Research, menée par une équipe internationale dirigée par la Queen Mary University of London, valide un test non invasif capable d'identifier un cancer buccal rapidement, tout en évitant la grande majorité des biopsies inutiles.

Une alternative prometteuse à la biopsie traditionnelle

Le cancer de la bouche touche environ 650.000 personnes chaque année dans le monde. D'après les données du Global Burden of Disease, il figure parmi les cancers dont la mortalité augmente le plus rapidement. Aujourd'hui, toute lésion suspecte conduit souvent à une biopsie au scalpel. Un geste parfois très douloureux, notamment sur la langue, et qui peut entraîner des infections ou des complications, en particulier au niveau des gencives. Et ce, alors même que la majorité de ces prélèvements ne révèlent finalement aucun cancer.

Pour améliorer le dépistage, les chercheurs ont évalué le test qMIDS-V3 sur plus de 1.000 échantillons provenant de 545 patients. Selon leurs résultats, ce prélèvement réalisé à l'aide d'une simple brosse pourrait éviter plus de 90 % des biopsies invasives chez les patients présentant un faible risque de cancer, tout en permettant une surveillance régulière des lésions précancéreuses.

Détecter plus tôt pour mieux soigner

"La survie des patients atteints d'un cancer de la bouche dépend directement de la précocité du diagnostic. Ce test offre aux cliniciens une méthode rapide, précise et non invasive pour orienter les patients, avec l'avantage de pouvoir être répétée", estime le Pr Muy-Teck Teh, spécialiste en oncologie buccale moléculaire à la Queen Mary University of London, dans un communiqué.

Le nouveau test repose sur l'analyse de quatre gènes à partir de cellules prélevées en surface, sans retirer le moindre fragment de tissu. Les chercheurs soulignent que ses performances sont comparables à celles de la précédente version du test, qui nécessitait une micro-biopsie. "Nous avons été véritablement étonnés que les performances du prélèvement par brossage soient comparables à celles d'une micro-biopsie", souligne le Pr Teh.

Cette avancée pourrait alléger considérablement le parcours des patients, tout en améliorant le dépistage précoce d'un cancer dont les principaux facteurs de risque restent le tabac, l'alcool, le papillomavirus (HPV) et l'exposition excessive au soleil pour les lèvres.